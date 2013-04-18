В Макеевке впервые отметили День памяти преподобного Илии

Теперь 17 апреля для жителей Макеевки, а также и всех верующих Донбасса – особая дата. В этот день верующие будут молитвенно вспоминать святого преподобного Илию Макеевского.

Как сообщалось ранее, решение о канонизации святого преподобного Илии было принято 8 мая 2012 года на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви. Также было дано благословение на местное прославление и почитание схимонаха, утверждение дня памяти, иконописного изображения святого, проектов тропаря и кондака, молитвы и акафиста святому Илии Макеевскому.

17 апреля в Свято-Георгиевском соборе г. Макеевки в честь первого дня памяти этого святого состоялась Торжественная литургия, которую возглавил епископ Макеевский Варнава, викарий Донецкой епархии.

В этом доме Божием собрались для соборной молитвы и взрослые, и дети, вместе с клириками Донецкой епархии и владыкой Варнавой молились преподобному старцу Илие и благодарили его за небесный покров.

Верующие прикладывались к раке с его мощами и всем сердцем радовались тому, что вот уже год, как у их города есть свой небесный покровитель – святой Илия Макеевский.

Схимонах Илия (Ганжа) еще при жизни прославился среди местных жителей своими добрыми делами, особой прозорливостью и большой любовью к Богу. Прожив более 100 лет, старец еще во времена Великой Отечественной войны предсказывал будущий расцвет и величие этого края. Последние 19 лет своей жизни будущий святой провел в Макеевке, был духовным наставником многих верующих.

По окончании богослужения владыка Варнава поздравил всех присутсвующих с праздничным для их края днем, а также напомнил о подвигах макеевского святого и удивительных случаях из его жизни.

В этот же день во многих храмах Донбасса после Божественной литургии были отслужены акафисты макеевскому святому. К этой памятной дате Высокопреосвященнейшим Иларионом, митрополитом Донецким и Мариупольским, общинам Донецкой епархии были подарены иконы преподобного Илии Макеевского с частицей мощей святого, которые были выставлены в для поклонения верующим.

Донбасс Православный