Киевсовет выделил 8 млн. грн на реконструкцию Владимирской горки

Киевсовет согласовал изменения в Программу социально-экономического развития города на 2013 год с учетом выделенных из госбюджета 100 млн. грн на реконструкцию Почтовой площади, 96 млн. грн - на строительство метро на жилищный массив Теремки и 11 млн. грн - на строительство комплекса водоснабжения на массиве «Осокорки-Северные».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» изменения в программу проголосовали 65 из 99 зарегистрированных в зале депутатов.

Кроме того, за счет перераспределения выделены средства на выполнение срочных задач: в рамках подготовки к празднованию 1025-летия Крещения Руси дополнительно выделено 8 млн. грн на реконструкцию парка «Владимирская гора»; 10 млн. грн – на обустройство пешеходной зоны от Пешеходного моста до Почтовой площади; 1 млн грн – на проект реконструкции Парковой аллеи с реконструкцией транспортного узла на пересечении Днепровского спуска и Днепровского проезда, проинформировал заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

Еще 10 млн. грн направлено на строительство школы в 6-ом микрорайоне жилищного массива Осокорки, 6,5 млн. грн – на реконструкцию дорог в селах Подгорцы и Ходосеевка, прилегающих к полигону твердых бытовых отходов №5.

«Сегодня большинство заказчиков уже начали работы и их стоимость требует некоторых уточнений в пределах выделенных ассигнований из городского бюджета. В частности, в пределах предусмотренных ассигнований выделено 38,7 млн. грн для погашение задолженности прошлых лет, по некоторым объектам откорректирована стоимость проектных работ. Кроме того, в марте было принято распоряжение о распределении средств природоохранного фонда. Из общего перечня на 23 объектах – работы капитального характера, на которые предусматривается направить 40,4 миллиона гривен», – объяснил Р.Крамаренко.