Патриарх Кирилл получил приглашение от Рауля Кастро посетить Кубу

Посол Кубы в России Эмилио Лосада Гарсиа на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве сообщил ему, что председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Рауль Кастро будет рад видеть главу РПЦ гостем республики в любое время.

Встреча состоялась в храме Христа Спасителя 16 апреля.

"Позвольте передать вам большой привет от господина Рауля Кастро...Он бы очень хотел, чтобы вы побывали лично на Кубе, это очень важный момент для развития наших отношений - не только между православной церковью и Кубой, но и между Кубой и Россией", - сказал посол.

Он добавил, что Кастро просил передать, что патриарха будут рады принять на Кубе в любое время.

В свою очередь патриарх Кирилл отметил, что РПЦ заинтересована в развитии отношений с Кубой.

"В лице Русской Церкви вы имеете партнера, который, исходя из своих религиозных предпосылок, считает важным развитие отношений между нашими странами", - сказал глава РПЦ.

РИА Новости

