В Берлине будет построен Православный духовный центр

Православный центр с каменным храмом, воскресной школой, библиотекой, приютом для паломников и детским садом будет построен в Берлине, в районе Марцан, сообщил в среду в интервью РИА Новости секретарь архиепископа Берлинского и Германского, наместник Свято-Георгиевского монастыря в Гетшендорфе игумен Даниил (Ирбитс).

По его словам, в настоящее время в Берлине действует шесть приходов Русской православной церкви, в том числе "один немецкоязычный, открытый по просьбе коренных немцев, принявших православную веру". Участок земли размером 5572 кв.м., приобретенный недавно РПЦ, располагается на Аллее космонавтов.

"Необходимость строительства православного храма в восточном районе Берлина — Марцане назрела уже давно. Ведь именно в этом районе проживает самое большое количество наших соотечественников, которые нуждаются в храме. В Берлинскую епархию на имя правящего архиерея, архиепископа Берлинского и Германского Феофана, неоднократно приходили письма от жителей района с просьбой о создании в нем православной общины. И сейчас, слава Богу, такая возможность появилась", — сказал игумен Даниил.

По его словам, православная община Марцана сейчас вынуждена арендовать для себя помещения, вместе с тем уже начались и подготовительные работы для строительства временного деревянного храма. Его общая площадь будет составлять 225 квадратных метров, высота — 17 метров. Как ожидается, деревянный храм — пока не будет построен каменный — сможет вмещать до 250-ти человек.

По данным официального сайта Берлинско-Германской епархии РПЦ, в настоящее время во всей Германии проживает порядка миллиона православных верующих, среди которых русские, сербы, греки, болгары, румыны. За последние 15 лет в страну прибыло более 300 тысяч человек из России и стран бывшего СССР, многие из которых являются православными христианами. В Берлинско-Германской епархии сейчас более 60-ти приходов, на них служат более 50 священников и диаконов. Приходы РПЦ расположены во всех крупных городах Германии.