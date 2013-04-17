В Севастополе состоится выставка вышивки «Пасхальные мотивы»
07:19, 17 апреля 2013Православие
0
К 1025-летию Крещения Руси
В Севастопольском украинском культурно-информационном центре 19-20 апреля пройдет фестиваль выставка «Пасхальные узоры». Об этом сообщила пресс-служба центра.
В ходе фестиваля пройдет выставка изделий декоративно-прикладного искусства пасхальной тематики, будет представлена история, традиции и техника изготовления украинской писанки, а также пасхальные композиции разных народов. Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы по изготовлению писанок с использованием разных техник.
В рамках мероприятия стартует выставка вышивки гладью «Пасхальные мотивы», посвященная 1025-летию крещения Руси, которая продлится до 10 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter