В Севастополе состоится выставка вышивки «Пасхальные мотивы»

В Севастопольском украинском культурно-информационном центре 19-20 апреля пройдет фестиваль выставка «Пасхальные узоры». Об этом сообщила пресс-служба центра.

В ходе фестиваля пройдет выставка изделий декоративно-прикладного искусства пасхальной тематики, будет представлена история, традиции и техника изготовления украинской писанки, а также пасхальные композиции разных народов. Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы по изготовлению писанок с использованием разных техник.

В рамках мероприятия стартует выставка вышивки гладью «Пасхальные мотивы», посвященная 1025-летию крещения Руси, которая продлится до 10 мая.

КИА