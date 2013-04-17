Делегация УПЦ провела встречу с представителем Президента Украины

16 апреля председатель Учебного комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент, а также представитель Украинской Православной Церкви в Верховной Раде протоиерей Василий Русинка провели рабочую встречу с народным депутатом Украины, представителем Президента Украины в Верховной Раде Ю.Мирошниченко.

Во время встречи были обсуждены вопросы внесения на рассмотрение парламента законопроектов, касающихся государственного признания духовного образования, а также о предоставлении права религиозным организациям основывать учебные заведения разных уровней.

Пресс-служба Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ