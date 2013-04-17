Делегация УПЦ провела встречу с представителем Президента Украины
04:36, 17 апреля 2013Православие
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Законопроект о духовном образовании
16 апреля председатель Учебного комитета при Священном Синоде Украинской Православной Церкви епископ Ирпенский Климент, а также представитель Украинской Православной Церкви в Верховной Раде протоиерей Василий Русинка провели рабочую встречу с народным депутатом Украины, представителем Президента Украины в Верховной Раде Ю.Мирошниченко.
Во время встречи были обсуждены вопросы внесения на рассмотрение парламента законопроектов, касающихся государственного признания духовного образования, а также о предоставлении права религиозным организациям основывать учебные заведения разных уровней.
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