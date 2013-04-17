Строительство православного храма в Страсбурге имеет большое значение

16 апреля 2013 года в Красном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось первое заседание Попечительского совета по строительству русской ставропигиальной церкви Всех святых в Страсбурге (Франция). Открывая заседание, Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом.

Сердечно приветствую всех членов Попечительского совета.

Строительство русского православного храма в Страсбурге имеет очень большое значение. Это не вполне обычный проект, потому что Страсбург — одна из европейских столиц, где располагаются важные общеевропейские учреждения. При храме будет действовать, как это уже и происходит, представительство Русской Православной Церкви, которое осуществляет очень важную экспертную работу во взаимодействии с Советом Европы, Европейским судом по правам человека и другими учреждениями. Поэтому, с одной стороны, храм и приход будут иметь очень большое значение для духовной жизни; с другой, это будет место знакомства европейцев с Православием и православной культурой.

Сегодня миллионы православных русских людей и тех, кто принадлежит Русской Православной Церкви (а это и украинцы, и белорусы, и молдаване, и россияне), живут за пределами своих стран. Как известно, из России, из Советского Союза было несколько волн эмиграции, и ныне на эти эмиграционные волны наложилась совершенно новая реальность. Все те страны, где сегодня живет большинство православных людей, — это открытые страны. Многие их граждане путешествуют по Европе, работают за рубежом, вступают в смешанные браки и так далее. Оказавшись в новых культурных условиях, эти люди нуждаются в пастырском окормлении. Кроме того, многие наши верующие находятся в длительных командировках, часто путешествуют по миру и, действительно, испытывают духовную потребность собираться для общей молитвы и для богослужения. Для этого им, конечно, нужно место молитвы.

В Страсбург часто приезжают наши политики, дипломаты, бизнесмены, студенты. Согласно церковным канонам, на это время они тоже становятся нашими прихожанами, но им не всегда удается посетить богослужение, ввиду невозможности переступить порог храма.

Чтобы представлять позицию Русской Православной Церкви, в 2004 году нашей Церковью было создано представительство в Страсбурге — с официальным правом выражать позицию Московского Патриархата в Совете Европы. Среди главных задач представительства ― защита прав православных верующих, посильный вклад в строительство справедливого порядка в Европе, свидетельство о христианских и нравственных ценностях в жизни людей.

Входящий в комплекс культурный центр будет служить площадкой для встреч и диалога религиозных деятелей, мастеров культуры, ученых и политиков Востока и Запада, а представительство Русской Церкви обретет достойное место для своего пребывания и для развития своей духовно-просветительской миссии.

Убежден, что храм и приходской центр станут также архитектурной и культурной достопримечательностью Страсбурга, как и русские православные храмы в Париже, Ницце, Каннах и других местах Европы. Хотел бы сказать, что это будет уникальный проект строительства русского храма во Франции за последние десятилетия. Храм будет создаваться в сотрудничестве французских и российских архитекторов и, полагаю, самим своим обликом внесет культурный вклад в городской пейзаж Страсбурга.

Хотел бы всем вам сердечно пожелать помощи Божией в ваших трудах и еще раз сказать о важности того дела, ради которого мы сегодня собрались.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси