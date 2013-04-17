В Киеве установят распрыскиватель воды, который будет создавать радугу

В Киеве на набережной, недалеко от колоны Магдебургского права (Набережное шоссе, Подол) установят специальный распрыскиватель воды, который будет создавать эффект радуги.

Как сообщает издание Взгляд, аппарат установят на набережной к празднованию 1025-летия Крещения Руси. Установка будет рассеивать воду на мельчайшие частицы в высоту.

"При этом удается создавать как одинарную, так и двойную радуги, - рассказал изданию начальник Департамента КГГА по градостроительству и архитектуре Сергей Целовальник.

По его словам, в вечернее время водная пыль будет служить своеобразным экраном для лазерных шоу.

В рамках подготовки к празднику будет также отреставрирован подземный переход на Набережную с Владимирской горки. Его украсят мозаикой с религиозными сюжетами и напутственными высказываниями из Библии.

Напомним, в конце марта киевские власти распорядились провести в рамках подготовки к празднованию 1025-летия Крещения Руси реставрацию ряда памятников, а также установить на Подоле монумент в честь этой даты.

Корреспондент