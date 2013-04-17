В Кривом Роге установят памятник священномученикам Онуфрию и Порфирию

В рамках подготовки и празднования в Криворожской епархии 1025-й годовщины Крещения Руси, архиепископ Ефрем благословил работу по созданию памятника в честь святых священномучеников Онуфрия и Порфирия, первых епископов Кривого Рога, которые мученически пострадали в годы гонений (1938 +) на Святую Церковь в ХХ веке, пишет

Воплощать замысел будет член Национального союза художников Украины, экс-председатель Криворожской организации союза художников Украины, скульптор Владимир Токарь, в творчестве которого уже есть замечательные произведения искусства, которые украшают площади и скверы Кривого Рога.

По приглашению криворожского скульптора архиепископ Ефрем совершил рабочий визит в мастерскую, где предложил некоторые коррективы канонического порядка.

Памятник священномученикам Онуфрию и Порфирию планируется установить на Соборной площади перед Спасо-Преображенским кафедральным собором.

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