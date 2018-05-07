Путешественник из Запорожья планирует необычную экспедицию по землям Киевской Руси

В дни празднования 1025-летия Крещения Руси, 27-29 июля, в Киеве, планируется старт православной миссионерской экспедиции «Святая Русь». Это масштабное путешествие по городам Украины, России и Беларуси, которые входили в состав Киевской Руси в X-XІІ веках.

Идея посетить земли бывших княжеств и установить там православные кресты возникла у путешественника из Запорожья, организатора travel-проектов и рекордсмена Национального реестра рекордов и Книги рекордов Украины Антона Бондаренко.

По задумке организатора, команды путешественников будет передвигаться пешком, вплавь, по воздуху: на гужевом транспорте, на велосипедах, квадроциклах, гидроциклах, каяках, мотоциклах, автомобилях…

Финиширует экспедиция предположительно в августе, в древнем Херсонесе – городе, где принял Святое Крещение князь Владимир.

Как человек православный, Антон не начинает дело без благословения. В настоящее время путешественник ждет решения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Проект «УНИАН-Религии» попросил Антона Бондаренко рассказать о планируемой экспедиции.

Антон, в описании экспедиции Вы указываете ее миссионерскую направленность. Расскажите о миссии этого путешествия подробнее?

Православие - духовный стержень России, Украины, Беларуси. У нас одна духовная платформа, и нам нужно не дистанцироваться друг от друга, а жить в мире. Наше сообщество путешественников считает важным популяризировать идею славянского единства, которая базируется на Православии. Ведь Православие – наша духовная основа. Мы не должны забывать свою историю.

Мы хотим донести до молодого поколения своим примером, что гораздо круче, интереснее и полезнее активно путешествовать, заниматься спортом, чем бездельничать, или тупо проводить время у мониторов, экранов телевизоров, пить спиртное. Гораздо интереснее бывать на природе, но не "гадить", а беречь ее. Поэтому не лишним будет напомнить о важности бережного отношения к окружающей среде.

Также важно привлечь внимание современных людей к здоровому активному образу жизни.

Как родилась идея путешествия?

Уже и не помню. Устанавливать православные кресты - идея известного путешественника и священника Фёдора Конюхова.

"А хорошо было бы путешествовать и установить православные кресты...", - когда-то сказал он. Конюхов мощный генератор идей, приятно удивляюсь этому при каждом общении с ним.

Идеи использовать разнообразные способы и средства передвижения и вовлекать других путешественников – уже мои.

А вообще идеи путешествий рождаются из предыдущих, затем обрастают деталями.

Экспедиция побывает в древних городах: Переяславль, Галич, Владимир-Волынский, Полоцк, Новгород, Ростов, Суздаль, Муром, Рязань, Тмутаракань. Почему выбраны именно эти города?

Эти города входили в состав Киевской Руси. 1025 лет тому назад произошло событие, которое глобально определило дальнейший ход истории – это Крещение Руси. Ведь если бы князь Владимир сделал другой выбор, отдал предпочтение другой религии, вероятно, нас бы сейчас не было. В смутные времена без Божией помощи наши предки не выстояли бы. Тевтонцы, всевозможные орды, Наполеон, 70-летнее безбожие, Великая Отечественная война… Не было бы ни Куликового поля, ни Ледового побоища, ни Сталинграда. Скорее всего, мы бы оказались повержены и растворились бы в истории.

Но вера в Бога, Православная вера - это источник, который на протяжении многих веков дает силы нашему народу, укрепляет, придает стойкость духу - не только в смутные времена, но и в житейских трудностях. Нам, потомкам, об этом надо помнить.

Как именно будет проходить экспедиция?

Маршрут пройдет по территории современных Украины, России, Беларуси, по землям Киевской Руси X-XII веков. С обязательным посещением древних городов или того, что от них осталось. Городов, которые когда-то были центрами княжеств, а теперь провинциальные. Интересно побывать в этих городах, встретиться с людьми.

Важно живое слово. На встречах мы будем рассказывать об экспедиции, ее целях.

Если получим благословение, хотели бы, чтобы были отслужены молебны в честь памяти Святого равноапостольного князя Владимира.

Антон Бондаренко и Федор Конюхов

Экспедицию будет сопровождать автомобиль со снаряжением и личными вещами участников. Использование средств и способов передвижения будет зависеть от рельефа местности. Уже составлен предварительный план, но он требует доработки. Мы оставляем место для импровизации, чтобы была возможность вносить в проект что-то неожиданное.

Например, экзотический вид транспорта - каракат, для передвижения по заболоченной местности.

Условия быта экспедиции нельзя назвать экстремальными, так как цивилизация рядом. Но ночёвки в палатках, приготовление пищи костре – все это будет.

В экспедиции мы будем обучать членов команды обращению с современной техникой и снаряжением. Об экспедиции будет снят фильм.

Планируете привлечь кого-то из известных людей? Могут ли в экспедиции принять участие простые украинцы?

Да, мы ищем медийные лица. Предварительно планируем две команды. Команда «Квадролома» - сообщества путешественников - 7-10 человек. В нее войду я, журналист Дмитрий Иванов, администратор Евгений Волков и другие. На разных этапах к нам будут присоединяться приглашённые участники.

«Квадролом» - сообщество путешественников: первая украинская экспедиция на квадроциклах «KVADROLOM Can-Am BRP», автопробег Renault «Вболівай за Україну», велопробег по всей территории Украины «Открой сердце – выбери жизнь».

Вторая команда - генерального информационного партнера. Сейчас ведутся переговоры по осуществлению он-лайн включений. К этой команде на разных этапах присоединятся известные представители духовенства, люди искусства, спорта, науки, представители общественных организаций Украины, Белоруссии, России. И конечно, все желающие, кто разделяет цели проекта и готов перенести некоторые трудности путешествия.

Было здорово, когда осенью прошлого года, во время экспедиции на квадрациклах через всю Украину "Квадролом", к нам в разных регионах на разных этапах присоединялись байкеры, джиперы, квадроциклисты. Надеемся, что и в экспедиции "Святая Русь" будут участвовать не только украинцы, но и россияне, и белорусы.

Что нужно для того, чтобы путешествовать вместе с вами?

Жгучее желание и соответствующее транспортное средство. И если предполагаем проехать отрезок от Полоцка до Пскова на велосипеде, то соответственно – велосипед. Есть места и в основной группе.

В состав основной группы, вероятно, войдут люди разных профессий?

Это медийный проект, поэтому понадобятся видеооператор, фотограф, дизайнер, журналист, модератор. Кроме этого - столяр - сделать кресты, и водитель машины сопровождения.

Проект содержит и научно-исследовательский контекст, поэтому необходимы историки, археологи, этнографы, культурологи, которые специализируются на данном периоде истории Руси.

В основе организации экспедиции лежит ваш личный опыт…

Я путешественник. Работаю в благотворительной организации с сиротами и детьми из малообеспеченных семей. Мы водим их в походы, возим на экскурсии… И вместе с командой единомышленников занимаемся организацией travel-проектов.

Считаю, что реализуя подобные проекты, нужно наполнять их благими целями и серьезным содержанием.

Обращаемся ко всем, кого заинтересовала экспедиция, с просьбой о взаимодействии и поддержке (kvadrolom@mail.ru).

Николай Мостовой – для «УНИАН-Религии».