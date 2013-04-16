В Киеве к концу июля реставрируют памятник Магдебургскому праву

На реставрацию памятника Магдебургскому праву, установленному на набережной в Киеве, потратят 10 млн. грн. Кроме колонны в комплекс входят арка и лестница. «От памятника до Почтовой площади появится пешеходная зона», – рассказал главный архитектор Киева Сергей Целовальник.

Аварийную лестницу отремонтируют и украсят фонарями, около колонны установят источник-бювет, в нишах подземного перехода создадут барельефы с церковными мотивами. Реставрацию намерены закончить к концу июля, когда в Украине будет праздноваться 1025-летие крещения Руси. Колонна Магдебургского права была установлена в 1802-1808 годах.

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