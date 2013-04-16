Протоиерей Алексей Уминский: почему я ушел из соцсетей

«Нескучный сад»

«Я устал. Было время, когда я чувствовал, что перепосты, проповеди, переписка могут иметь смысл. Некоторые из тех людей, с которыми я переписывался в фейсбуке, пришли в храм. Но в социальных сетях спасение не происходит. В интернете любую проповедь, любое святоотеческое высказывание могут превратить в фейк. Сам человек может в нем превратиться в фейк», – говорит известный московский священник и телеведущий протоиерей Алексий УМИНСКИЙ, закрывший свои аккаунты в соцсетях.

Сугубые интернет-грехи

— Почему у людей так сильна потребность жить виртуально в социальных сетях?

— Мне кажется, что потребность «жить виртуально» в социальных сетях во многом связана с возможностью говорить с «трибуны», не неся ответственности за свои слова. Человек в интернете становится невидимкой. Он может выступать из ниоткуда. Психологически это очень комфортно. В социальных сетях собеседник не видит твоих глаз, мимики, твоих настоящих эмоций.

Есть и другие причины для активного общения в интернете. Например, одиночество или недостаток общения в реальности, или даже возможность самовыражения, когда по-другому человека никто не слушает, и он никому не интересен. В социальных сетях пользователь может мгновенно сделать достоянием общественности любую свою идею, любую пришедшую в его голову мысль. «Блогеры пишут» стало устойчивым выражением, как «британские ученые доказали». Даже в прессе стало возможно ссылаться на надписи на заборе. Человек в социальных сетях кажется значимым только потому, что высказал свое мнение. Через социальные сети можно погрузиться в особенный мир, который очень близок к реальности, и начать жить в нем по его законам, всерьез получая от этого мира поддержку и уверенность.

В социальных сетях есть то, что приносит пользу, но есть и то, что лишает внутреннего мира и обижает. Поэтому соцсети можно рассматривать как способ быстрой связи, как способ поделиться откровенным, как способ узнать что-то новое, или собрать денег на операцию больному ребенку. А можно и как способ посмеяться над кем-нибудь, потроллить, собрать людей на митинг или сыграть злую шутку, не опасаясь возмездия.

— В интернете информация распространяется быстро и широко. Получается, что и ответственность за слово в социальных сетях должна быть больше.

— Наоборот, ответственности за слово в интернете меньше. И вес слова гораздо меньше. Слово становится легковесным, именно поэтому оно так легко и распространяется. Поэтому так легко словом в интернете пользоваться, легко манипулировать. И на мой взгляд, именно это — одна из самых главных проблем интернета. Слово перестает быть по-настоящему значимым. Люди над словом не задумываются. Они что-то слышат и сразу это множат, расшаривают, копируют. А вдруг это неправда?

Фейк – новое интернет-явление, странное и ужасающее — шуточка, которая очень похожа на правду. Настоящее дьявольское ухищрение — посмеяться над словом, посмеяться над мыслью, посмеяться над человеком, который перестал думать. Перестал осознавать, что он читает в интернете. Например, фальшивые просьбы о помощи, которые люди люди делают, чтобы прибавить себе популярности. Вот это страшно. Поэтому в такой фейк в интернете могут превратить любую проповедь. Любое святоотеческое высказывание. Интернет безликий, безответственный, со склонностью к фейку. Сам человек может в нем превратиться в фейк. Очень быстро. И превращается. Сам себя не может найти, все что ни делает, все оказывается ложным и неправильным.

— Влияет ли присутствие человека в социальных сетях на его сознание в реальности?

— Да, конечно. Например, когда я еду в машине и меня кто-нибудь подрезает, я в сердцах говорю: «Нехороший человек, куда едешь!» Но я не стану этого говорить, когда я не в машине, потому что на меня посмотрят окружающие, они меня услышат и мне будет стыдно. Обычно я скрываю от других свои потаенные мысли. Они вырываются только тогда, когда я один. Поэтому, мне хотелось бы, чтобы о них никто не узнал.

То же самое происходит с человеком в социальных сетях. Он сидит один за компьютером, но в то же время в обществе других людей, и не замечает, как начинает сообщать окружающим то, что обычно хранит внутри себя. В социальных сетях все это вылезает наружу и становится для человека его реальностью, он перестает стесняться других. Наклонности, страсти, с которыми он до сих пор боролся, становятся нормальными, потому что в социальных сетях так принято. Социальные сети сами провоцируют такой стиль общения.

Прочел какую-нибудь статью (может быть, не до конца даже) и тут же прокомментировал: «Вот, урод!» А ему ответ, а он им три, а они пятнадцать, а он тридцать. А потом этот человек делает так. «Ах, вот ты какой. Ну, тогда, раз так, я тебя... забаню!» Я так понимаю, что был бы у этого человека пистолет, он бы, наверно, пошел и выстрелил. Одному бан, другому бан, третьему бан. Всех пострелял бы и жил спокойно. Ведь они больше не существуют в его пространстве. Он их забанил.

Присутствие человека в социальных сетях привнесло в духовный мир сугубые интернет-грехи. Например, сильнейшую зависимость, когда сообщения, комментарии, фотографии проверяешь ежеминутно, благо теперь они приходят и в компьютер, и в телефон, и ты «всегда на связи». Или сугубое интернет-тщеславие, когда ты считаешь, сколько получил лайков, сколько перепостов, сколько людей у тебя в друзьях — это виртуальное собирательство, цена которого понятна человеку, живущему духовной жизнью.

Батюшка, благословите, сели в самолет!

— Присутствие пастырей в социальных сетях открывает чадам быстрый доступ к духовнику, и даже к его частной жизни. Хорошо ли это?

— Нет, все-таки не стоит пускать прихожан жить в своем доме. Частная жизнь священника должна быть сохранена от других. Иначе от этой жизни, от самого священника просто ничего не останется. «Быстрый доступ», как вы говорите, тоже совсем не так нужен, как иногда кажется. У меня, например, частенько бывает, когда в четыре часа утра приходит сообщение. Просыпаюсь, продираю глаза, читаю «Батюшка помолитесь!» Ну, думаю, произошло страшное. Хватаюсь за сердце. Читаю дальше: «Благословите, сели в самолет, улетаем на Кипр!» Вот она, быстрая связь. У меня чуть сердце не оборвалось, а они — на Кипр улетают. И если бы это было один раз. Поэтому в течение последнего года я стал отключать свой телефон на ночь. Утром включаю – как правило, примерно шесть сообщений и четыре непринятых звонка.

— В социальных сетях люди живут очень открыто. Полезно ли духовнику читать странички своих чад?

— Создавая страницу о себе, человек всегда рисует портрет, приятный для других. Без всякого сомнения. Он не будет публиковать на своей странице что-то, что разрушит его имидж. В какой-то степени мы видим настоящего человека, но только в той, в которой он хочет показать себя другим. То есть, по сути, мы видим ложь.

Может ли этим пользоваться пастырь? А зачем? Зачем лезть специально в чужую жизнь? Да еще в жизнь ложную, виртуальную. В нашей гимназии, например, были случаи, когда школьники из мести создавали фальшивые страницы друг про друга и наполняли их ужасным, обидным содержанием. Дело даже доходило до исключения из гимназии. Представляете, как мог бы обмануться духовник, прочитай он такую страницу перед исповедью или перед благословением на что-нибудь важное?

— Как сохраниться в информационном потоке, который окружает нас все плотнее через социальные сети?

— Если, например, идет пост, я стараюсь ограничивать окружающее меня информационное поле. Хотя и просматриваю в интернете православные сайты, но, скажем, радио в машине уже не слушаю. Необходимой информации на самом деле не так много. Что-то действительно важное, что-то серьезное или страшное, то что имеет отношение к молитве, ты обязательно узнаешь, без всякого интернета, без всякого телевизора, без всякого радио. Поэтому иногда, в пост, можно спокойно все выключить.

Настоящей духовной пищей всегда останется книга. Если она исчезнет, исчезнет и интернет. Потому что все начинается с книги. Интернет — это переложение книги в иное пространство, в иную короткую, клиповую форму. Но и здесь нет ничего нового. Пословицы, поговорки, мудрости, афоризмы всегда существовали. Издают же специальные сборники, где подобраны афоризмы по темам. Скажем, «философы о дружбе» или «физики шутят». Фейсбук тоже такая поговорка, которую ты прочел за завтраком.

Лучше уйти с фейсбука, чем потерять друзей

— Полгода назад вы закрыли все свои аккаунты в социальных сетях, почему? Разве соцсети не дают возможности для миссии?

— Я устал. Было время я чувствовал, что перепосты, проповеди, переписка могут иметь смысл. И действительно, некоторые из тех людей, с которыми я переписывался в фейсбуке, пришли в храм, на исповедь, и кто-то даже остался в нашем приходе. Я вел длительные дискуссии с людьми, далекими от Церкви. Но в социальных сетях спасение не происходит, поэтому те беседы в соцсетях, которые перешли в личный контакт, — увенчались успехом, а те, которые остались в интернете, — оказались бесплодными. И я понял, что хотя из социальных сетей можно добыть много хороших и добрых рыб, но меня на это не хватает.

Кроме того, в социальных сетях у меня возникло множество огорчений. Как я уже говорил, в интернет-общении из человека вырываются наружу мелкие бесики, которых он обычно прячет от других. Вдруг я начал замечать в комментариях своих старых друзей, в их перепостах такие размышления, которые приводили меня в замешательство. Мне было трудно верить, что это пишут те же самые люди, которых я знаю в реальности. Неужели они могут вот так думать? Почему они говорят это? Я решил, что если буду соглашаться с тем, что читаю, я потеряю что-то очень важное для меня и попадусь на какую-то лукавую сатанинскую уловку. Лучше я уйду из фейсбука и сохраню доброе мнение о людях, чем потеряю своих друзей. Я хочу знать своих друзей такими, какими мне их показывает Господь, а не кривое зеркало социальных сетей.

У нашего храма по-прежнему есть своя страничка в фейсбуке, и я по-прежнему думаю, что это хорошо. На страничке чаще бывают люди, которые к нашему храму никакого отношения не имеют, и часто даже живут в других городах. Но им интересна жизнь храма. Интересны те темы, которые обсуждаются, киноклуб. Когда у меня был аккаунт, я тоже участвовал в этих обсуждениях, но сейчас на искушения вроде «Батюшка, возвращайтесь после Пасхи» или «Батюшка, возвращайтесь в закрытом сообществе» по милости Божией отвечаю «Ну уж нет — никогда!»

— Должен ли пастырь как-то особенно вести себя в социальных сетях?

— Должен. Нужна мудрость. Вот у меня такой мудрости не хватало. А есть люди, у которых достаточно рассудительности, достаточно взвешенности, достаточно трезвенности, которые делают это хорошо, спокойно и, наверное, с большей пользой, чем я. Если бы я знал, как нужно пастырю себя вести в социальных сетях, я бы остался. А поскольку я не знаю, я ушел.