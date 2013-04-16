Завтра в Макеевке впервые почтят память схимонаха Илии

В среду, 17 апреля, в Свято-Георгиевском соборе (пл. Соборная,1) города состоится празднование первого дня памяти святого преподобного Илии Макеевского.

Как сообщает "Православие в Украине", божественную литургию возглавит епископ Макеевский Варнава, викарий Донецкой епархии.

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28 мая 2012 г. по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона в Макеевке состоялось обретение мощей почитаемого в народе старца схимонаха Илии (Ганжи), который решением Священного Синода Украинской Православной Церкви 8 мая этого года причислен к лику святых преподобных.

23 сентября в Свято-Георгиевском соборе города Макеевки состоялся акт канонизации в лике святых преподобного Илии Макеевского.