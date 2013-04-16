Митрополит Владимир посетил Черниговскую епархию
Совершил литию на могиле митрополита
15 апреля Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир с архипастырским визитом посетил Черниговскую епархию.
Возле Свято-Троицкого кафедрального собора г. Чернигов Блаженнейшего Владыку встретил архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий с духовенством города.
В соборе Первосвятитель поклонился мощам святителей Феодосия и Филарета и преподобного Лаврентия Черниговских.
Все присутствующие в храме получили в благословение от Митрополита Владимира иконки Божьей Матери.
Также Предстоятель совершил заупокойную литию на могиле митрополита Черниговского и Нежинского Антония (Вакарика) (+2003).
Напоследок, Блаженнейший Митрополит Владимир посетил Свято-Успенский Елецкий женский монастырь г. Чернигова, где молитвенно поклонился чудотворной Елецкой иконе Пресвятой Богородицы.
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