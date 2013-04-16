Митрополит Владимир посетил Черниговскую епархию

15 апреля Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир с архипастырским визитом посетил Черниговскую епархию.

Возле Свято-Троицкого кафедрального собора г. Чернигов Блаженнейшего Владыку встретил архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий с духовенством города.

В соборе Первосвятитель поклонился мощам святителей Феодосия и Филарета и преподобного Лаврентия Черниговских.

Все присутствующие в храме получили в благословение от Митрополита Владимира иконки Божьей Матери.

Также Предстоятель совершил заупокойную литию на могиле митрополита Черниговского и Нежинского Антония (Вакарика) (+2003).

Напоследок, Блаженнейший Митрополит Владимир посетил Свято-Успенский Елецкий женский монастырь г. Чернигова, где молитвенно поклонился чудотворной Елецкой иконе Пресвятой Богородицы.

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