Патриарх Кирилл наградит победителей олимпиады по Основам православной культуры

18 апреля 2013 года в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве состоится награждение победителей и закрытие V Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры. Церемонию награждения возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Патриархия.ru.

Общероссийская олимпиада по Основам православной культуры поэтапно проходила на школьном, муниципальном и региональном уровне в течение 2012/2013 учебного года в 79 регионах России. Всего в творческих конкурсах приняли участие более 260 тысяч учеников, сильнейшие из которых собрались в Москве на суперфинал. Победителей выявят в семи номинациях: «Абсолютный победитель Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры», «Победитель суперфинала среди 10 классов», «Победитель суперфинала среди 11 классов», «За лучшее эссе», «Лучший знаток православной культуры — 2013», «Лучший исследователь православной культуры», «За лучшую проектную работу» (коллективная премия).

Общероссийская олимпиада школьников по Основам православной культуры ежегодно проводится Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом при поддержке Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви и Фонда просвещения «Мета».

Победители олимпиады становятся обладателями президентской премии поддержки талантливой молодежи. Целью олимпиады является духовное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержка талантливых школьников, обобщение опыта преподавания истории и культуры Православия.

Сайт олимпиады — http://www.pravolimp.ru.