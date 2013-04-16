VII Фестиваль СМИ православных состоится во Львове
С 27 по 31 мая
Синодальный информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви объявляет:
VII Всеукраинский фестиваль СМИ православных пройдет с 27 по 31 мая в г. Львове.
Основная тема нынешнего собрания православных журналистов и представителей епархиальных пресс-центров и СМИ:
«Будущее СМИ и перспективы развития общецерковных телевизионных, интернет и печатных проектов».
К участию традиционно приглашаются представители всех епархий Украинской Православной Церкви, регулярно освещают религиозную жизнь региона в СМИ.
Заявки принимаются на адрес оргкомитета: festzmi@gmail.com.
В этом году фестиваль сможет принять ограниченное количество участников, поэтому просьба ко всем, кто пришлет заявки, уточнять свое присутствие в списках.