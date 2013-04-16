VII Фестиваль СМИ православных состоится во Львове

Синодальный информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви объявляет:

VII Всеукраинский фестиваль СМИ православных пройдет с 27 по 31 мая в г. Львове.

Основная тема нынешнего собрания православных журналистов и представителей епархиальных пресс-центров и СМИ:

«Будущее СМИ и перспективы развития общецерковных телевизионных, интернет и печатных проектов».

К участию традиционно приглашаются представители всех епархий Украинской Православной Церкви, регулярно освещают религиозную жизнь региона в СМИ.

Заявки принимаются на адрес оргкомитета: festzmi@gmail.com.

В этом году фестиваль сможет принять ограниченное количество участников, поэтому просьба ко всем, кто пришлет заявки, уточнять свое присутствие в списках.

«Православіє в Україні»