В Алма-Ату принесены мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

14 апреля 2013 года, в неделю 4-ю Великого поста, преподобного Иоанна Лествичника, глава Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в соборе Рождества Христова г. Алма-Аты.

Перед началом богослужения в собор был доставлен ковчег с мощами и частью гроба святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Мощи святителя по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира были переданы для духовного укрепления и молитвенного поклонения православным верующим Казахстана митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем, сообщает Патриархия.ru.

Также в храм была доставлена икона святителя Луки, написанная по благословению митрополита Астанайского Александра специально для Митрополичьего округа заслуженным художником России С.Н. Соколовым.

За богослужением молились настоятельница Иверско-Серафимовского Алма-Атинского монастіря с сестрами обители, сотрудники епархиального управления, студенты Алма-духовной семинарии, члены Общества православных медицинских работников, а также верующие приходов южной столицы и Алма-Атинской области.

По окончании богослужения было совершено славление перед ковчегом с мощами святителя Луки. Затем глава Митрополичьего округа поздравил собравшихся с праздником принесения мощей святителя Луки.