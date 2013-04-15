В Луцке к 1025-летию Крещения Руси открылась выставка икон

В дни Великого поста Волынский краеведческий музей начал ряд культурных мероприятий, посвященных 1025-летию Крещения Руси. В рамках этого проекта 9 апреля в Музее Волынской иконы открыли выставку «Народная икона XVII - XIX веков».

Участие в открытии выставки приняли участие председатель Волынской ОГА Борис Климчук, митрополит Волынский и Луцкий Нифонт и хор студентов Волынской духовной семинарии УПЦ под руководством протоиерея Петра Муляра.

В экспозиции представлено 52 экспонатов из фондов Музея волынской иконы, 17 из которых принадлежат волынской иконописной школе XVII-XVIII веков.

Особенностью этих образов является то, что они представляют собой любимые Волынью иконописные сюжеты - иконы Христа Спасителя, Богородицы, святого Георгия Победоносца, Николая Чудотворца и Параскевы Пятницы, великомученика и целителя Пантелеимона.

«Эти иконы являются выражением той искренней веры, которая была в сердцах простых волынян, наших предков, является проявлением их любви к Богу», - отметил. обращаясь к присутствующим митрополит Волынский и Луцкий Нифонт.

В свою очередь председатель ОГА Борис Климчук подчеркнул, что сам музей Волынской иконы, как структурное подразделение Волынского краеведческого музея был открыт в годы, когда экономическое положение государства было хуже чем сейчас: «Тогда не платили по полгода зарплату, но сейчас мы имеем «и хлеб и к хлебу». Но и в те годы мы не забывали о духовности. И вот уже с четверга помещение по улице Коперника будет принадлежать этому музею», - подчеркнул Борис Климчук.

Во время открытия выставки хор студентов исполнил несколько духовных песнопений - стихиру праздника Благовещения, кондак Великого покаянного канона св. Андрея Критского «Душа моя», и «Земля Волынская» -, которая прославляет святых Божиих угодников нашего края.

Пресс-служба Волынской епархии