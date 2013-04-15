Выступление Патриарха Кирилла на заседании Высшего Церковного Совета 12 апреля

12 апреля 2013 года в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялось заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом.

Приветствую всех членов Высшего Церковного Совета, особенно отца Сергия Привалова, нового руководителя Отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Желаем Вам, отец Сергий, продолжить все то, что начал Ваш предшественник отец Димитрий, который здесь присутствует уже как руководитель Патриаршей комиссии по вопросам семьи. Помощи Вам Божией и крепости сил. Очень многое требуется сделать, продолжить, развить, с тем, чтобы наша работа с Вооруженными силами была эффективной, а эффективность работы имеет только один показатель — укрепление веры и нравственной основы в жизни военнослужащих. Помогай Вам Господь.

Хотел бы сказать несколько слов в преддверии нашего заседания. В прошлый раз мы избрали главной темой сегодняшней встречи тему информационной деятельности Русской Православной Церкви, и я хотел бы сказать несколько слов именно по этому вопросу.

Мы, конечно, знаем, что живем в особое время — в условиях общества, которое именуется информационным. Потоки данных из различных источников претендуют на то, чтобы влиять на принятие решений, — именно этим обусловлена турбуленция, присутствующая в информационном пространстве. Информационное пространство — это всегда пересечение интересов, это всегда стремление повлиять на другого, сформировать его позицию так, чтобы она была приемлема для группы влияния. С этим и связано некое напряжение, которое каждый из нас испытывает, прикасаясь к современному информационному пространству.

Церковь не является исключением — конечно, есть круги, которые пытаются влиять на принимаемые нами решения, стараются скорректировать наше мировоззрение, стараются направить наши усилия в направлении, которое соответствовало бы интересам этих кругов. В этом нет ничего удивительного — по такому закону сегодня работает всемирное информационное пространство. Но в таких условиях Церковь не может себе позволить игнорировать все эти факторы, связанные с информационным воздействием на Церковь как институцию и на каждого верующего человека.

Церковный корабль должен уверенно преодолевать волны информационного моря и направлять свой путь в соответствии с правильными координатами. Так же, как для корабля важно уметь различать створные знаки, чтобы правильно пройти фарватер, так и для нас с вами — для Церкви, народа Божия — важно уметь различать створные знаки в информационном пространстве и не потерять ту систему координат, с помощью которой только и возможно провести церковный корабль по очень сложному фарватеру, в условиях воздействия мощных информационных волн.

Я попросил бы сегодня Владимира Романовича Легойду представить нам некоторые соображения, которые могли бы лечь в основу дискуссии. Предваряя ее, хочу сказать, что единое информационное пространство Церкви — это наша общая зона ответственности, это предмет заботы не только отдельных центральных церковных структур, но и каждой епархии. Каждый архиерей должен осознать свою личную ответственность за эту область. Неосмотрительность, проявленная в любой епархии, способна привести к последствиям такого масштаба, что вред будет нанесен всему церковному организму. Поэтому здесь крайне востребованы профессионализм и осознание опасности непродуманных шагов и действий.

Мнение Священноначалия, церковной Полноты, выражаемое через документы и заявления официальных лиц Церкви, должно быть известно на уровне каждой епархии, каждого прихода и каждого прихожанина. Вот наша задача. Все, о чем мы будем говорить, должно быть направлено на это. Все, что происходит в Церкви, особенно то, что касается принятия важных, судьбоносных решений, должно доходить до сознания каждого верующего человека. А это значит, что необходимо активное вовлечение ответственных лиц на всех уровнях церковной жизни.

Подчеркну принципиальный момент. Мы должны не только отвечать на вызовы в сфере медиа, ведь люди Церкви совершают множество добрых дел по велению сердца, по любви к ближним. Однако когда мы говорим о своих собственных делах и достижениях, нужно всегда сохранять меру, ведь триумфализм не только духовно вреден для того, кто в него впадает, но и опасен, поскольку создает ложную, чрезмерно оптимистическую картину жизни Церкви. В результате вполне разумные действия, которые предпринимают те или иные священнослужители, те или иные церковные организации, порой вызывают совершенно неадекватную реакцию со стороны общества, но говорить о том, что это на 100% продиктовано чьим-то злым умыслом и мы тут ни при чем, — неверно.

Поэтому, формируя собственную информационную повестку дня и рассказывая о том, что мы совершаем сегодня, мы должны соблюдать определенную скромность и определенный баланс. Не информировать тоже нельзя — мы должны это делать, но с осмотрительностью и, я бы сказал, со скромностью. Тогда информация может достигать тех целей, которых мы хотели бы достигнуть: чтобы смягчились человеческие сердца, чтобы люди творили больше добра, правды, милости, чтобы изменились к лучшему общественные отношения, чтобы понизился уровень конфронтации в обществе, повысилась нравственная ответственность людей за свои собственные поступки.

Мнение Церкви востребовано в информационном обществе. Мы призваны работать в этой среде так, чтобы все интересующиеся церковной жизнью «видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

Полагаю, что не следует смешивать церковную миссию в информационном пространстве с мгновенной реакцией на малозначительные поводы, к которой очень часто подталкивает нас мир, живущий в режиме «твиттера». На что-то надо реагировать немедленно, но нужно действовать осмотрительно. Считаю, что Патриарх должен реагировать только на то, что действительно имеет отношение к спасению людей. Поэтому мой масштаб реакции на события — несколько иной, чем, допустим, у руководителей синодальных учреждений. Им, может быть, нужно реагировать на более конкретные поводы и более оперативно, — но, опять-таки, соблюдая соответствующие пропорции и выдержку.

Нам не следует говорить языком «твиттера», когда речь идет о спасении человеческой души. Даже живя в условиях постоянного информационного шума, Церковь призвана быть верной своей цели попечения о душах людей. И эта самая главная цель никогда не должна уходить из вида, никогда не должна скрываться за другими целями, которые естественно возникают из исторического контекста, из событий, которые нас с вами окружают.

Мы должны понимать, что информационное пространство для нас — это, в первую очередь, пространство благовестия. Все, что мы делаем в этой среде, должно быть направлено к единственной цели — к спасению людей, а это накладывает ответственность и на выбор языка, и на выбор собеседников, и на выбор тем.

Поэтому у нас есть о чем поговорить, и я хотел бы всех вас призвать к активному обсуждению этой темы, — чтобы возросшие возможности Церкви в информационном пространстве в полной мере служили сегодня ее спасительной миссии. Благодарю вас.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси