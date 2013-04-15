На Луганщине в юбилейный год Крещения Руси к Пасхе испекут 1025 куличей

15:13, 15 апреля 2013
Православие
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И сделают столько же открыток

Необычную юбилейную акцию решили провести ребята из Алчевской молодежки в Пасхальные праздники – испечь 1025 праздничных кексов и сделать столько же открыток, в которых будет поздравление с Пасхой Христовой и юбилеем Крещения Руси.

Подарки Алчевской молодежки получат неимущие и болящие прихожане храмов Алчевска, а также дети, взрослые и все медицинские работники, находящиеся в стационарах города в Пасхальные праздники.

Помоги нам Господи в проведении этого доброго дела во Славу Божию!

Луганская епархия

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