На Луганщине в юбилейный год Крещения Руси к Пасхе испекут 1025 куличей

Необычную юбилейную акцию решили провести ребята из Алчевской молодежки в Пасхальные праздники – испечь 1025 праздничных кексов и сделать столько же открыток, в которых будет поздравление с Пасхой Христовой и юбилеем Крещения Руси.

Подарки Алчевской молодежки получат неимущие и болящие прихожане храмов Алчевска, а также дети, взрослые и все медицинские работники, находящиеся в стационарах города в Пасхальные праздники.

Помоги нам Господи в проведении этого доброго дела во Славу Божию!

Луганская епархия