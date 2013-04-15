В воскресенье, 14 апреля, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Чин пассий с чтением Акафиста Страстям Христовым в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Его Блаженству сослужил наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и насельники монастыря в священном сане.

После богослужения Блаженнейший Владыка обратился к верующим со словом наставления.

«Все мы знаем, что пост - это особое время, священное время. Постился Сам Христос, постились ученики, постились все его последователи. Это очень важно, потому что пост дал нам Господь, чтобы мы учились и просвищалися, соединялись в таинствах с Ним и друг с другом. Пост - это подвиг, на который нас благословляет Церковь и мы легко несем этот великопостный крест до Голгофы, чтобы увидеть светлую Пасху», - в частности, сказал Владыка Владимир.

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