К юбилею Крещения Руси пройдет инфотур «Христианские святыни Киевщины»

11 апреля в Киевской областной государственной администрации при участии Председателя Киевского областного совета Алесандр Качного и заместителя председателя Киевской областной государственной администрации Татьяна Подашевская, начальников структурных подразделений и уполномоченных представителей церквей и религиозных организаций состоялось расширенное заседание рабочей группы по подготовке и празднованию в Киевской 1025-летию Крещения Руси.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в заседании принял участие секретарь Киевской епархии протоиерей Константин Пилипчук.

Киевская Областная Государственная Администрация обратилась к религиозным организациям с предложением провести молебны по случаю Дня крещения Киевской Руси и сообщила, что принято решение обеспечить систематическое широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и празднованию в Киевской области 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Представители КОГА сообщили, что на областном уровне решено провести следующие мероприятия к празднованию 1025-летия Крещения Руси:

- Выставку архивных документов в 1025-летия крещения Киевской Руси;

- Проведение в учебных заведениях области тематических мероприятий по освещению истории развития христианства в Украине с целью воспитания у молодежи чувства уважения к духовному наследию украинского народа (тематические научные конференции, круглые столы, общественные чтения, уроки, воспитательные часы «История древнерусского христианства», «Христианство при первых русских князьях», «Крещение Руси Владимиром Святым»);

- Экскурсии в краеведческие музеи, заповедники, соборы, православные храмы, монастыри с целью воспитания у детей и молодежи уважения к духовному наследию народа;

- Показ документальных фильмов об историческом пути христианства в Украине, достопримечательностях сакральной культуры в Украине;

- Экскурсии по туристическому маршруту «Христианские святыни Киевщины»;

- Информационные и пресс-туры с участием ведущих национальных туроператоров и представителей национальных и местных средств массовой информации, в частности информационный тур «Христианские святыни Киевщины»;

- Проведение Единого дня информирования населения на темы из истории развития христианства в Украине.

Также администрация будет содействовать представителям общественных организаций, научных учреждений и организаций, ученым и гражданам в свободном доступе к рассекреченным архивным документам, связанных с преследованием и уничтожением священнослужителей и церковнослужителей; содействовать в подготовке многотомной Украинской православной энциклопедии и Энциклопедии сакрального искусства Украины, каталога разрушенных храмов и монастырей Киевской области; активизирует деятельность научно-исследовательских обществ учащихся-членов областных территориальных отделений Малой Академии Наук Украины, направленную на изучение документов и материалов об истории христианства в Украине; осуществит правовые, культурно-просветительские мероприятия, направленные на обеспечение учета, надлежащего сохранения, использования памятников сакральной культуры в области и их популяризации, организацию выставок сакрального и изобразительного искусства, проведение тематических конференций и круглых столов; активизирует меры по возврату (передаче) религиозным организациям культового имущества.

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