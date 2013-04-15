Епископ Варсонофий: Без Церкви невозможно сохранить религиозные сооружения

Викарий Киевской Митрополии епископ Бородянский Варсонофий 12 апреля принял участие в XIII заседании Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО, состоявшемся в Министерстве Иностранных Дел Украины.

В частности, на заседании комиссии особое внимание было уделено выполнению поручений Президента Украины по вопросам состояния сохранности украинских религиозных памятников архитектуры и культуры, внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - Киево-Печерской Лавры и Собора Святой Софии с прилегающими монастырскими сооружениями.

Владыка Варсонофий отметил, что без Церкви невозможно сохранить религиозные сооружения для следующих поколений и привел пример Грузии, где все без исключения храмы передали Церкви и она успешно сотрудничает с государством в вопросах их сохранения. «Тем более, - сказал владыка, - само сооружение храма - это, конечно, памятник архитектуры, но без молитвы, без духа он будет мертвым».

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