900-летие Крещения Руси. Какими были юбилейные торжества в Киеве 125 лет назад?

Книга «900 лѢтъ. Из Кієва по всєй Россіи. Празднованіє дєвѧтисотлѢтіѧ Крєщєніѧ русскаго народа въ КіевѢ» 1888 года о том, как проходило празднование 900-летия Крещения Руси, хранится в личной библиотеке Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Владимира.

Раритетное издание для публикации проекту «УНИАН-Религии» предоставила глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви «Церковь и культура» игуменья Серафима (Шевчик).

Материал публикуется впервые, с сохранением стилистики 1888 года.

Празднование 900-летия Крещения Руси совершено было в Киеве с торжественностью, достойною этого великого события в жизни русского народа. У всех, участвовавших в нем и бывших его свидетелями, оно оставило сильное и неизгладимое впечатление.

К Киеву, который 900 лет назад был просвещен верою, и где восприняли святое крещение наши предки, в последние дни обращено было внимание и поздравления всего православного мира, а готовившееся в нем торжество влекло к себе весьма многих из ближних и дальних стран.

Ко дню его многие города и учреждения в России прислали в Киев свои депутации (делегации – ред.). Кроме русских прибыли разделить радость с Киевом и Россией многие из Галиции, Чехии, Сербии, Болгарии и Румынии. Была делегация и из Абиссинии, от курдских христиан, были даже православные японцы. В числе гостей, явившихся на юбилейное торжество, в Киеве видели многих высокопоставленных лиц – как духовных, так и светских.

Из духовных лиц ко дню празднеств прибыли: митрополит Сербский Михаил; митрополит Черногорский Митрофан; архиепископ Кишиневский и Хотинский Сергий; архиепископ Рязанский и Зарайский Феоктист; епископ Нижегородский и Арзамасский Модест; епископ Новгород-Северский Афанасий, викарий Черниговской епархии; епископ Ладожский Митрофан, викарий Петербургской епархии; епископ Дмитровский Михаил, викарий Московской епархии; епископ Горийский Александр, викарий Грузинский; архимандрит Неофит, настоятель греческой церкви в Петербурге; архимандрит Арсений, настоятель церкви Иерусалимского подворья в Москве; архимандрит Прокопий, настоятель Задонского монастыря; архимандрит Николай, ректор Могилевской семинарии; протоиерей Конский, ректор Минской семинарии; протоиерей Донорович, кафедральный протоиерей Каменец-Подольский; протоиерей Войтовский, профессор церковной истории в Новороссийском университете и многие другие.

Из светских лиц: обер-прокурор Священного Синода действительный тайный советник К.П. Победоносцев, председатель славянского благотворительного общества граф Н.П. Игнатьев, петербургский губернский предводитель дворянства граф Бобринский, управляющий Синодальной канцелярией Вл.К. Саблер, попечитель Харьковского учебного округа Воронцов-Вельяминов, попечитель Московской женской учительской семинарии князь Голицын, князь Н.Е. Мелецкий, граф Д.А. Морков, князь Гагарин, витебский губернатор князь Долгорукий, профессор Санкт-Петербургского университета Ламанский, профессор Московского университета Павлов, профессор Варшавского университета Самоквасов и Кулаковский и др.

Из славянских гостей на торжестве были сербы: генерал Савва Груич, Милослав Протич, бывший сербский посланник в Петербург, Пашич и Летич – представители бухарестского Славянского общества, Среткович, профессор главной школы в Белграде, Стоян Протич, братья Иличи, Михайлович, Сима Симич, Шечович, Маркович..; болгары: Драган Цанков и его брат Константин Цанков, Бобчев и Манджаров, бывшие директорами в Восточной Румелии, первый правосудия, второй финансов, Вазов – болгарский поэт, Людсканов – бывший секретарь министерства иностранных дел, Миляров – редактор газеты «19 февраля», Бричков – бывший депутат народного собрания и капитан Бахчеванов; чехи: доктор медицины Борвич, редактор-издатель чешских «Новинъ» Кортский; словаки: Мудров, Пиетор, редактор «Народных Новинъ» Гурбан Ваянский; русские из Галиции: Марков – издатель газеты «Червоная Русь», Молчановский – редактор юмористического листка «Страхопудъ» и журнала «Беседа»; Луцык Левицкий и 18 крестьян; румыны: Костафору – редактор газеты «Эпоха», князь Вогородис (племянник Алекопаши), архимандрит Конон (Арамеско-Донич), Вентура, Самаров, Луготерас.

Из депутаций, приехавших в Киев, выделялась депутация нижегородская. Кроме епископа Модеста, ее составляли городской глава Соболев, действительный статский советник Демидов, протоиерей Крылов и гласные: Сапожников, Звенигородский, Лебедев, Покровский, Наумов и Мочула. Они принесли в дар Киеву от Нижнего Новгорода великолепный стяг, серебряный – вызолоченный, с изображениями на одной стороне св. Владимира и св. Ольги, а на другой нижегородских святых.

Две хоругви принесены представителями московского Общества хоругвеносцев.

Депутация от г. Мурома Владимирской губернии (Голубев, Засухин, Стрижов и Уткин) привезла икону муромских чудотворцев Константина, Михаила и Феодора, Петра и Февронии. Икона покрыта серебряною, вызолоченною ризою и имеет надпись: «15 іюля 1888 года, въ память 900-летія Крещенія Россіи, отъ муромскаго городскаго общества». Эти и другие приношения предназначены для строящегося собора св. Владимира и до его окончания будут храниться в Софийском соборе.

Стечение народа на празднество было огромное. В одной Лавре насчитывали богомольцев более 11 тысяч, и в лаврской гостинице переполнены были все номера, назначаемые для приезжих. Полны были и городские частные гостиницы, содержатели которых приглашены были городским управлением не поднимать цены на номера своих гостиниц. Многие нашли себе помещение в свободных зданиях духовно учебных заведений, а также в домах и квартирах киевлян, предложивших эту услугу гостям. Всех гостей и богомольцев, прибывших ко дню юбилея в Киев, полагают, более 20.000.

Это стечение народа придавало необыкновенное оживление городу. На улицах заметно было движение, отличное от обычного будничного городского движения: депутаты и гости, прибывшие в Киев, разъезжали по городу, то спеша представиться лицам епархиального или городского управления, то разузнавая подробности празднования и запасаясь билетами для входа в места, назначенные для совершения той или иной части торжества, то просто знакомясь с Киевом и посещая известных им лиц, живущих в Киеве или приехавших в него издалека. А поздравления, которые выражали Киеву представители разных мест и учреждений, увеличивало то праздничное настроение, в каком чувствовали себя жители Киева и вместе с ними все собравшиеся на торжество веры и Церкви, жившие на этот раз одною жизнью с Киевом.

Юбилейные торжества продолжались целую неделю – от 11 по 18 июля включительно (по старому стилю – ред.).

Согласно церемониалу, утвержденному Священным Синодом, празднование юбилея началось 11 июля, в день памяти или преставления святой равноапостольной княгини Ольги. На этот день назначено было торжественное служение в Десятинной церкви, у гробницы св. Ольги – Литургия и после Литургии панихида по всем киевским князьям и княгиням древнего периода русской истории, содействовавшим распространению и утверждению христианства в России, и погребенным в Киеве.

Но с этим торжеством совпало другое – открытие и освящение памятника Богдану Хмельницкому. По этому случаю церковное торжество дня было разделено на две половины: были торжественная Литургия и панихида, во-первых, в Софийском соборе, во-вторых, в Десятинной церкви. Чтобы дать желающим принять участие в обоих торжествах, благовесть к Литургии в Софийском соборе назначена была в 8 часов утра, а в Десятинной – в 10 часов.

В Киево-Софийском соборе Литургию служил Преосвященный Иероним, епископ Чигиринский, в сослужении соборного духовенства. В конце Литургии сказано было слово профессора университета протоиереем Н. Фаворовым, выяснявшее значение событий, воспоминаемых в текущий праздничный день.

Определяя дух и характер всероссийского празднества по случаю исполнившегося 900-летия Крещения Руси, проповедник говорил в заключение своего слова: «Как торжество духовное, праздник наш исключает все виды мирской расчётливости и все помыслы, не чуждые такой или другой страсти. Далеко от нас да будет стремление придать ему какое-либо другое значение, кроме значения духовно-нравственного, чтобы не праздновать нам, по выражению апостола, въ квасгь злобы и лукавства, по въ безквасіи чистоты и истины (І Кор. V, 8). Далеко от нас да будет всякое самомнение и всякая самонадеянность. Много великого и славного сотворил в нас Бог, но Ему и слава, Ему хвала и благодарение; намь же аще хвалитися подобаетъ, похвалимся, съ апостоломъ, о немощгьхь нашихь (2 Кор. XI, 30).

Далеко от нас да будет и такое самоунижение, по которому все чужое ценится выше своего, так уничижать себя значило значило бы уничижать дарования нам Божии… Если когда-то ныне, сосредотачивая свои мысли на событии, не сравнимым ни с каким другим событием в нашей истории по всестороннему и благотворному влиянию его на жизнь и судьбу нашего отечества, будем едиными усты и единым сердцем благодарить Господа за бесценный дар Его милости к нам, и молиться, да не оскудевает в нас вера православная, да не угасает в нас дух христианской простоты, терпения и любви, и да не ослабевает упование на Бога во всяких обстояниях и испытаниях».

За Литургией следовала панихида по Зиновию Богдану (Хмельницкому). Для ее совершения прибыл в собор Высокопреосвященный митрополит Платон. Совершив панихиду, Высокопреосвященный митрополит вместе с Преосвященным Иеронимом, соборным духовенством и некоторыми из приезжих протоиереев с крестным ходом выходили на Софийскую площадь для освящения и окропления памятника. Здесь собраны и расставлены были вокруг памятника части войск, составленные из солдат исключительно православного вероисповедания.

Во время возглашения многолетия Государю Императору, Государыне Императрице, Наследнику Цесаревичу, всему царствующему Дому и христолюбивому всероссийскому воинству и вечной памяти Зиновию Богдану Хмельницкому сняли полотно, закрывающее памятник, и «героическая фигура знаменитого гетмана, виновника воссоединения Малой Россіи с Великою», открылось пред глазами народа.

Когда памятник был открыт, митрополит Платон, обратившись к присутствующим, произнес небольшую речь, в которой, указывая на заслуги Хмельницкого, выразил пожелание, чтобы каждый из сынов России посвятил все свои силы на благо нашего дорогого Отечества. По окончании речи митрополита церковная процессия направилась обратно в собор, а на площади начался парад войск, которые были пропущены церемониальным маршем.

Первое торжественное служение по случаю юбилея было в Десятинной церкви, построенной на месте древней Десятинной церкви, сооруженной св. Владимиром, клир которой в древней России долгое время считался старейшим клиром. Здесь Божественную литургию совершал высокопреосвященный Михаил, митрополит Сербский, в сослужении с преосвященным Модестом, епископом Нижегородским, и несколькими архимандритами и протоиереями, частью киевскими, частью приезжими, при пении Михайловского хора певчих.

Бывшие на Литургии в Софийском соборе и присутствовавшие на Софийской площади при открытии памятника Хмельницкому, по окончанию тамошней церемонии, явились в Десятинную церковь, еще до окончания Литургии. В служении панихиды по князьям и княгиням киевским, следовавшей за Литургией, кроме митрополита Сербского Михаила и Нижегородского епископа Модеста, принимали участие киевские викарии – Сильвестр, епископ Каневский, ректор Киевской духовной академии, и епископ Уманский Ириней.

По окончании панихиды был совершен крестный ход из Десятинной церкви в церковь Трехсвятительскую, или Васильевскую, как ее положено теперь называть, которая сооружена на месте, где стоял идол Перуна, и посвящена была Владимиром имени св. Василия Великого, имя которого князь принял в крещении. В нынешней церкви сохранилась еще часть стены древней церкви.

В этом крестном ходе принимало участие духовенство старокиевских церквей: Георгиевской, Сретенской, Андреевской, Трехсвятительской, Златоустовской, домовых церквей: коллегии Павла Галагана, института благородных девиц, 1-й и 2-й гимназий, Сулимовского дома бедных и церкви арестантского дома. Духовенство указанных церквей прибыло к Десятинной церкви в половине одиннадцатого часа, с хоругвями и иконами. По прибытии крестного хода, во главе которого шел митрополит Сербский Михаил и три архипастыря, служившие с ним панихиду в Десятинной церкви, к церкви Васильевской, здесь совершено было благодарственное молебствие за избавление российской страны от тьмы язычества и идольского суеверия. Церемония кончилась около часа пополудни.

Часть II можно прочесть ЗДЕСЬ



Над материалом работала Ольга Мамона - для "УНИАН-Религии".

