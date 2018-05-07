Каким был православный Киев в 1911 году? Большая часть документов и ценностей, которые могли бы рассказать о духовной жизни столицы до революции, к сожалению, утрачены в годы богоборчества и атеизма.

В начале прошлого века Киев был центром православного паломничества. После Крещения Руси в Киеве было построено множество церквей, часть из которых мы никогда не увидим.

«Северный Рим, татарский город с тремястами церквей, с богатствами Лавры и Cвятой Софией украинских степей». Так описал Киев Оноре де Бальзак в 1847 году.

В прошлом году увидела свет книга Ивана Гичана «Киев православный. Год 1911».

В этой книге автор рассказал о православном Киеве, таким, каким он был в 1911 году. И о духовных потерях «матери городов русских» в годы советской власти.

В 1930-1935 годах в центре Киева были уничтожены все приходские храмы: Иоанна Златоуста, Александра Невского на Липках, Марии Магдалины, Благовещенский, Ольгинский, Троицкий, Георгиевский, Старо-Вознесенский, Преображенский, Васильевский, Пресвятой Богородицы.

Какие же святыни утратила столица православия?

Часть I «Православный Киев, год 1911-й: храмы, которых больше нет» можно прочесть ЗДЕСЬ

Часть III "Киевские храмы, которых больше нет: какие святыни утратила столица православия?" можно прочесть ЗДЕСЬ

Десятинная Рождество-Богородичная церковь (Владимирская, 2)

С древней церковью, построенной на этом месте Святым князем Владимиром, современная церковь имеет только общее название. Как гласит предание, на месте Десятинной церкви было жилище варяга-христианина Феодора, который вместе со своим сыном Иоанном был убит язычниками.

На месте их мученической смерти Святой Владимир заложил церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. На церковь Святой Владимир пожертвовал десятую часть доходов от своих имений, отчего церковь стала называться Десятинной. Князь Владимир перенес в церковь мощи своей бабушки – Святой княгини Ольги, там же похоронил свою супругу – греческую царицу Анну, и по своей кончине и сам был в ней погребен.

На средства купца Курской губернии поручика гвардии кавалера Александра Анненкова в 1828 году начали строить новую Десятинную церковь. Храм возводился на древних фундаментах, которые остались после набега Батыя, и были открыты митрополитом Евгением (Болховитиным). Архитектором церкви был Василий Стасов (1796-1846).

Внутри церкви, над гробницею Святого Владимира было помещено Всевидящее око, а под ним – год крещения киевлян – 988. Среди святынь храма – частицы мощей и чудотворный образ Святителя Николая, привезенный из Корсуня Святым Владимиром.

Церковь была закрыта и разобрана в 1935 году. В 2005 году на святом месте поставили временную православную церковь.

Георгиевская Старо-Киевская церковь (Рейтарская, 2)

Церковь построена в 1037 году. В строительстве принял участие Великий князь Ярослав. Во время нашествия Батыя церковь была разорена до основания. Возобновлена императрицей Елизаветой Петровной рейтарскими командами. В 1744 году на ее древних фундаментах заложили каменную церковь. В ней находилась мраморная гробница Константина Ипсиланти, Господаря Валахии и Молдавии, с 1790-го по 1806 год, сыгравшего большую роль в греческом освободительном движении.

В 1935 году церковь Великомученика Георгия Победоносца была разрушена. Сейчас на ее месте стоит безликий памятник – всадник на коне.

Васильевская Трехсвятительская церковь (Трехсвятительская, 10)

На холме Перуна, на месте, где в 989 году была построена церковь князя Владимира, в 1184 году Великий князь Святослав Всеволодович, и в 1197 году князь Рюрик Ростиславович возвели каменную церковь.

После набегов Батыя разоренная церковь лежала в руинах почти 400 лет. В 1640 году она была восстановлена Киевским митрополитом Петром Могилой, который переименовал церковь в Трехсвятительскую, во имя Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

В 1660 году церковь вновь пострадала от пожара, и была отстроена только в 1695 году митрополитом Варлаамом Ясинским.

В 1826 году церковь была отремонтирована, приняла торжественный вид. В 1888 году была переименована во имя Василия Великого.

В январе 1902 года рядом с церковью была открыта многометровая панорама «Голгофа» с полотном 93 метра в длину и около 13 метров в высоту. Уникальное полотно создали немецкие художники И.Крюгер и К.Фрош. Владельцем панорамы был австрийский предприниматель А.Гашинский.

В 1934 году церковь была разрушена в связи со строительством украинского правительственного центра. На ее месте было построено здание Киевского обкома компартии Украины, а теперь размещается Министерство иностранных дел Украины.

Борисо-Глебская церковь (здание Исправительного арестантского отделения по Бибиковскому бульвару, 27)

Церковь была построена в 1850 году на средства Киевской строительной и дорожной комиссий. Прежде эта церковь находилась при покоях митрополита Филарета, в его загородном доме на Шулявке. В 1848 году иконостас и всю церковную утварь он пожертвовал для церкви в арестантской роте, так как шулявское угодье митрополита отошло в казенное ведомство.

Церковь была ликвидирована в 1920-е годы. В этом здании было профессионально-техническое училище, а теперь – академия адвокатуры.

Церковь Святой благоверной княгини Ольги (Ольгинская церковь) (Кловская, 12)

Каменная однокупольная церковь византийской архитектуры была построена в 1839 году.

Церковь разрушена весной 1935 года. На ее месте за 86 дней построили музыкальную школу.

Сретенская церковь (Сенная площадь, ныне Львовская площадь)

Каменная церковь построена в 1861 году, на месте прежней, деревянной, сооруженной в 1752 году. Сретенскую церковь отстроили на пожертвования баронессы Марии Штейнгель. Святынею церкви была чтимая икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радости».

Церковь уничтожена в 1936 году, а на ее месте в 1960-е годы построена Торгово-промышленная палата УССР.

Свято-Федоровская церковь (Овручская, 13)

Церковь построена в 1871 году. По рисункам археолога Т.Кибальчича в храме соорудили точную копию Гроба Господня в Иерусалиме и пещерного храма святого Климента в Инкермане.

Для церкви со Святой Земли были доставлены частицы животворящего древа, камней от пещеры Гроба Господня и погребальной пещеры Богоматери, а также кусок дуба Мамврийского.

Внутри храм был расписан фресками в духе древнерусских храмов. На церковной усадьбе был дом для сирот священнослужителей и школа.

Свято-Федоровская церковь и кладбище вокруг нее были разрушены в 1930-е годы. На месте церкви разбили сквер. В 2006-2009 годах на месте храма произвели раскопки и установили временную православную церковь.

Церковь святителя Николая в Святошино (Третяя линия. Почтовая станция «Святошино»)

Церковь была построена в 1907 году. Церковь и колокольня были деревянные. При ней работали двухклассное училище министерства народного просвещения и коммерческая частная женская прогимназия.

Храм уничтожена в 1950-е годы.

Свято-Михайловская церковь Александровской больницы

Каменная церковь была построена в русском стиле в 1895 году. В 1930-е годы храм был взорван. На его месте устроили мусорную свалку. Церковь была восстановлена в начале XXI века.

Свято-Екатериненская церковь на Лукьяновском кладбище

Храм был построен в 1909-1911 годах старанием отставного полковника Ивана Мировича – героя русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Церковь разрушена в 1975 году. На ее месте возведен мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Церковь Александра Невского на Липках (Александровская, 4)

Церковь построена в 1889 году в память чудесного спасения Государя императора Александра III и Царствующего дома при крушении поезда в 1888 году. Церковь была каменная, в русском стиле, стояла на краю Мариинского парка.

Церковь взорвали в 1935 году. После Великой Отечественной войны на ее месте был возведен памятник генералу Н.Ватутину.

Сулимовская церковь Александра Невского при Киевском благотворительном обществе (Лютеранская, 33, на Липках)

Христианский храм на этом месте стоял еще во время Киевской Руси. Церковь построили в 1868 году в память чудесного спасения императора Александра II от покушения на его жизнь в 1866 году. Церковь несколько раз переделывали, расширяли и привели в благолепный вид только в 1902 году.

Церковь Александра Невского ликвидировали в 1920 году, превратив ее в жилой дом.

Свято-Пантелеймоновская церковь при Киевской мещанской богадельне

(Куреневка, Троицкая площадь)

Церковь была построена в 1900 году, ликвидирована – в 1920-е, а здание храма уничтожено в 1965 году.

Воскресенская церковь на Подоле (Воскресенский переулок, 2)

В XV веке на этом месте стояла деревянная церковь. В 1617 году священником в ней был Иоанн Борецкий, будущий Киевский митрополит Иов.

Каменную церковь возвели в 1698 году. Храм разрушен в 1962 году. На его месте стоит жилой дом.

Церковь святителя Николая Доброго (угол Покровской и Андреевской, у подножия Андреевской горы).

Древнюю церковь построил в XVII веке запорожский кошевой Самуил Кошка. Каменное здание церкви построено в 1716 году, пострадало от пожара, и заново отстроено в 1802 году.

Это была лучшая работа главного архитектора Киева А.Меленского. В 1812 году сгорела колокольня и была повреждена сама церковь. В 1823 году ее опять восстановили.

Церковь разобрали в 1930-е годы. На святом месте построили среднюю школу.

Иорданская Николаевская церковь на Подоле (Кирилловская, 51)

Церковь осталась от Иорданского монастыря, упраздненного в конце XVIII века. Иорданским называлось озеро за Оболонью, от которого начиналась река Почайна. Новая каменная церковь была построена в 1886 году.

Храм был разрушен в 1935 году.

Продолжение следует.

Мария Проскура, «УНИАН-Религии».

