Патриарх Кирилл отметил важность религиозных связей с конфессиями АРЕ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что в развитии отношений России и Египта не последнюю роль играют связи религиозных конфессий, об этом глава Русской православной церкви заявил в пятницу на встрече с послом Египта в РФ Махмудом Эль Диипом, сообщает РИА Новости.

"Я хотел бы особенно подчеркнуть важность наших отношений по религиозной линии… считаем, что связи по религиозной линии — как с исламской общиной, так и с коптской общиной и с греческим патриархатом являются важными факторами в развитии отношений между нашими странами", — сказал патриарх Кирилл.

Он пояснил, что на территории Египта располагается центр Александрийской православной церкви, предстоятель которой патриарх Феодор часто бывает в России и в свое время в течение многих лет являлся представителем этой церкви в Москве. Также глава РПЦ отметил, что у Московского патриархата "традиционно добрые отношения с коптской общиной Египта".

Он напомнил, что часто посещал Египет, будучи митрополитом, встречался в ходе своих визитов с представителями трех религиозных общин Египта — коптской, исламской и православной, а также уже успел посетить эту страну в сане патриарха.

Патриарх Кирилл надеется на скорое прекращение конфликтов в Египте и на дальнейшее развитие дружеских отношений между Египтом и Россией.