РПЦ не будет высказывать свою позицию в режиме "твиттера"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл признает, что мнение РПЦ востребовано в информационном обществе, однако считает, что церковь не должна молниеносно — в режиме "твиттера" — комментировать все события, к чему нередко ее подталкивают сегодня, сообщает РИА Новости.

По мнению некоторых представителей СМИ и общественности, в прошлом году РПЦ медлила с озвучиванием своей официальной позиции по делу скандальной группы "Pussy Riot", устроившей хулиганский "панк-молебен" в храме Христа Спасителя, а также так и не высказала единого мнения по "закону Димы Яковлева" и ряду других резонансных тем.

"Полагаю, что не следует смешивать церковную миссию в информационном пространстве с мгновенной реакцией на малозначительные поводы, к которой очень часто подталкивает нас мир, живущий в режиме "твиттера". На что-то надо реагировать немедленно, но нужно действовать осмотрительно… Нам не следует говорить языком "твиттера", когда речь идет о спасении человеческой души. Даже живя в условиях постоянного информационного шума, церковь призвана быть верной своей цели попечения о душах людей", — сказал патриарх Кирилл в пятницу на заседании Высшего церковного совета в Москве.

Патриарх добавил, что он как глава РПЦ "должен реагировать только на то, что действительно имеет отношение к спасению людей", а руководители синодальных учреждений могут реагировать на более конкретные поводы более оперативно, — но, опять-таки, "соблюдая соответствующие пропорции и выдержку".

Он также считает, что говоря о своих делах и достижениях, РПЦ должна избегать "триумфализма", чтобы не создавать "ложную, чрезмерно оптимистическую картину жизни Церкви", которая может вызвать "неадекватную реакцию со стороны общества". Глава РПЦ призвал глав епархий РПЦ к осмотрительности в информационном пространстве.