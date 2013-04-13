Глава Православной Церкви Чешских земель и Словакии ушел на покой

12 апреля 2013 года в Московской Патриархии получено официальное сообщение о состоявшемся в этот день заседании Священного Синода Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Сообщается, что на данном заседании Блаженнейший Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор подал прошение об увольнении от занимаемой должности. Прошение было удовлетворено.

Его Блаженству усвоен титул Почетного Архиепископа Пражского и Митрополита Чешских земель и Словакии с определением места пребывания в монастыре Преображения Господня в Тешове.

Местоблюстителем Предстоятельского престола избран старейший архипастырь Православной Церкви Чешских земель и Словакии архиепископ Оломоуцкий и Брненский Симеон.

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