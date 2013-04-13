В Москве состоялось заседание Высшего Церковного Совета РПЦ

12 апреля 2013 года в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялось заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви, которое возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом.

О деятельности Административного секретариата Московской Патриархии в 2012 году и о планах работы на 2013 год рассказал руководитель Секретариата епископ Солнечногорский Сергий.

Также Высший Церковный Совет рассмотрел проекты документов, представленных руководителем Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата епископом Подольским Тихоном: «Положение о попечительских советах религиозных организаций, входящих в структуру епархий Русской Православной Церкви» и «Положение о Попечительской комиссии и кассе взаимопомощи при Епархиальном управлении епархии Русской Православной Церкви».

Председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда представил доклад «О формировании единого информационного пространства Русской Православной Церкви».

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Согласно Положению, Высший Церковный Совет является исполнительным органом Русской Православной Церкви, действующим при Патриархе Московском и всея Руси и Священном Синоде Русской Православной Церкви.

Высший Церковный Совет рассматривает вопросы богословского образования, просвещения, миссии, церковного социального служения, информационной деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви и церковных СМИ, вопросы взаимоотношений Церкви с государством, обществом, Поместными Православными Церквями, инославными конфессиями и нехристианскими религиями, церковного управления и хозяйствования и иные вопросы.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси