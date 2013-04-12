В раю гравитации нет — игумен Иов (Талац)

Православие и мир

Настоятель Патриаршего Подворья храма Преображения Господня в Звездном городке, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумен Иов (Талац) в канун Дня Космонавтики рассказал Правмиру о храме, о его уникальных святынях, о Вселенной, инопланетянах и путях познания Бога.

В Горнем мире гравитации нет

– Отец Иов, как Вы попали в Звездный?

- Первый раз я приехал в Звездный городок в феврале 2003 года, на экскурсию. Мой друг владыка Якутский и Ленский Зосима познакомил меня с преподавателем Академии им. Гагарина Валентином Васильевичем Петровым. У нас завязались отношения с ребятами, которые готовились к полету в космос, и в итоге ко мне в Лавру приехал почти весь отряд космонавтов, сотрудники Центра. Потом по просьбе начальника Центра подготовки космонавтов я приезжал в Звездный, чтобы освятить кабинеты, самолеты на аэродроме. А с 2006 года все космические полеты совершаются с благословения священника.

– Как возникла идея строительства храма в Звездном?

- Где-то в 2006 году командир отряда космонавтов Юрий Валентинович Лончаков посетовал, что не все могут приезжать в Лавру, ведь в городке проживает 8 000 человек, и сказал, как бы хорошо построить в Звездном храм. И буквально через месяц нашелся человек, который выразил желание построить этот храм. Мы показали владыке Феогносту проект, и он нас благословил на строительство. А через полгода мы получили уже благословение Святейшего Патриарха Алексия II на закладку храма, и чтобы он являлся Подворьем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, о чем мечтали космонавты.

4 августа 2007 года, на День Равноапостольной Марии Магдалины я делал закладку храма, для этого мы специально привезли камень с горы Фавор. И спустя полтора года состоялась первая Литургия. 28 ноября 2010 года Святейший Патриарх Кирилл совершил Великое Освящение нашего храма в Звездном, придал статус – Патриаршее Подворье храма Преображения Господня, с окормлением Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Храм построен в древнерусском стиле, но в то же время это необычный храм. Он как бы тянется в небо, в космос. Это попытка воплотить в архитектуре видение другого мира – духовного. Оригинальное решение расположения иконостаса под углом, с наклоном, получается, что как бы нарушается закон гравитации. Но в Горнем мире нет гравитации, а икона – это окно в другой мир, в другую Вселенную, где совсем другие законы, не свойственные нашему миру с тленом, смертью, гравитацией.

Крестный ход вокруг планеты

– В этом храме есть уникальные святыни?

- Есть у нас распятие Спасителя, в него вложена часть Животворящего Креста Господня, которая с экипажем Максима Сураева побывала на орбите и даже в открытом космосе. Сейчас есть практическая возможность совершать вокруг нашей планеты Крестный ход, причем космический корабль облетает Землю 16 раз в сутки, а полеты длятся по несколько месяцев.

У нас в храме находится частичка мощей святителя Николая, подаренная нам настоятелем храма в Венеции, отцом Алексеем. И еще есть часть древа, в котором находились мощи святителя Николая, когда их перевозили из Мир в Бари. Игумен базилики святителя Николая Чудотворца в Бари иеромонах Дамиано Бова дал нам эту частицу (никогда никому раньше не давал) с условием, что она полетит в космос, совершит Крестный ход вокруг Земли. Эта частица с экипажем Федора Юрчихина полгода находилась на орбите, два раза побывала в открытом космосе, сейчас часть вернулась в Бари, как и просил игумен базилики, а часть находится у нас в храме на иконе святителя Николая.

В космосе в течение полугода побывали мощи великомучеников Феодора Стратилата и Феодора Тирона. Есть у нас в храме уникальная икона, подаренная ректором православной гимназии г. Владимира священником Алексием. В прошлом году он совершил паломничество, даже Крестный ход, по особым местам, связанным с космонавтикой.

Отец Алексий взял частицу мощей святителя Афанасия (Сахарова) и побывал на Андреевском погосте, где погиб Гагарин (храм в честь Андрея Первозванного рядом с этим местом сейчас восстанавливает легендарный космонавт Алексей Архипович Леонов), в Калуге на родине Циолковского, отовсюду привез немного земли и вставил ее в икону святителя Афанасия (Сахарова), добавив еще частицы земли из Владимира и из Звездного. Все это сделано на средства, собранные учениками гимназии. Такой вот замечательный подарок.

Так постепенно в нашем храме стали появляться святыни христианские, православные, но с космическим оттенком. Сейчас на орбите находятся мощи митрополита московского Петра и митрополита московского Филиппа с экипажем космонавтов Антона Шкаплера и Анатолия Иванишина. Через два месяца эти мощи вернутся к нам, мы напишем икону и вставим эти мощи в икону.

Есть частица мощей Матроны Московской, правда в космосе она не была. И много святыней в мощевике.

Полететь в космос и увидеть Бога

– Храм в Звездном очень знаменателен, ведь космонавтика всегда была строго атеистической наукой.

- Большинство работавших на космос ученых, инженеров, космонавтов не были безбожниками.

Основоположник космонавтики главный конструктор Сергей Павлович Королев тайно помогал Пюхтицкому монастырю. А конструктор Александр Александрович Моишеев мне рассказывал, что сам видел, как в 60-ые годы и ученые, и рабочие тайком осеняли стартующие ракеты крестным знамением. Академик Борис Викторович Раушенбах во время первого полета Гагарина в Центре управления полетом, поняв, что все идет хорошо, встал и громко сказал: «Слава Тебе, Господи». И перекрестился.

Когда Валерий Поляков вернулся из космоса в марте 1995 года (а он совершил самый длительный в истории космический полет – 437 суток), он так медленно оглядел всех, всю суету вокруг него и говорит: «Господи, зачем я сюда вернулся?» Он первым из космонавтов освятил станцию крещенской водой, праздновал там Пасху, облетая станцию, пел «Христос воскресе!»

Кстати, недавно я подарил наш фильм «Космос как послушание» американскому астронавту Майклу Барроту. Он посмотрел его и попросил еще десяток дисков: «Мне очень понравился фильм. Хочу и другим астронавтам передать, чтобы и они укреплялись в вере в Бога».

– Фильм подарили на русском языке?

- На английском. И на греческом уже есть, перевели. Скоро его покажут по главному телеканалу Греции. Но вначале выйдет интервью, которое я давал для греческого журнала «Δράσης μας» («Наше действие»), а потом покажут фильм.

– Есть такие случаи, когда человек поверил в Бога только после полета в космос?

- Да, например, космонавт Геннадий Манаков мне рассказывал, что был неверующим человеком, а когда на орбите вышел в открытый космос и увидел Землю, он сказал: «Такая красота не могла появиться в результате хаоса. Это Кто-то сотворил. И этот Кто-то – Бог».

А командир отряда космонавтов Юрий Лончаков всю Библию прочитал во время пребывания в космосе. Он мне рассказывал, что вечером, после трудного дня, он в своей космической рубке открывал Библию, и ему было так хорошо, что, казалось, Бог совсем рядом, было понятно, что именно имел в виду апостол Павел, когда говорил: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе» (Фил. 4,13). И это особое чувство живого присутствия Бога, к сожалению, на Земле потерялось.

– Что особенно поразительного было в полетах в космос?

- Первые слова астронавтов корабля «Аполлон-8» Джеймса Ловелла, Уильяма Андерса и Фрэнка Бормана, которые впервые в декабре 1968 года вышли на орбиту Луны и сделали десять витков вокруг нее, были из Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы …»

Они прочитали всю первую главу Библии. Я видел видеосъемку, как реагировали в НАСА на чтение Божественной книги – кто-то плакал, а кто-то повторял священные слова за астронавтами. Фрэнк Борман закончил так: «А теперь – от экипажа Аполлон-8. Всего доброго, удачи вам и счастливого Рождества, и да благословит всех вас Бог – всех вас на этой прекрасной Земле».

И потом, когда Фрэнка Бормана спросили, видел ли он Бога, он ответил: «Бога я не видел, но я видел повсюду следы Его присутствия».

Видели съемки космоса телескопом Хаббл? Там потрясающие цвета – голубые, фиолетовые, розовые. Мы с Земли видим только отдельные световые точки, а если посмотреть в телескоп, то это оказывается целым скоплением звезд. И, к сожалению, даже самая современная качественная фотоаппаратура не передает тех красок, что видит там человек. Примерно только на 60% передается реальная красота.

Кстати, космонавты часто мне звонят с орбиты на сотовый телефон – я им позвонить не могу, а они мне могут. А у Юры Лончакова была точно такая же Библия, как и у меня. И вот как-то он мне звонит с орбиты, и я решил немного пошутить: «Открой Библию на такой-то странице, книгу Иова Многострадального: «И распростер (Бог) север над пустотою, повесил землю ни на чем» (это написано примерно 5 000 лет назад). Библия свидетельствует, что Бог повесил Землю ни на чем, в пустоте. А ну, посмотри в иллюминатор, может, нитка какая толстая висит?» Он смеется: «Нет, батюшка, ничего не видно».

– Когда мы полетим к другим звездам?

- В нашей галактике 400-500 млрд. звезд, а таких галактик во Вселенной, как считают астрономы, 300 млрд., а, может, и 500 млрд., и в каждой такой галактике может быть от 200 млрд. до многих триллионов звезд. Наша галактика имеет длину 100 тысяч световых лет, а есть галактика IC 1101, которая находится от нас на расстоянии 1,7 млрд. световых лет, это сверхгигантская линзовидная галактика, ее диаметр 6 миллионов световых лет.

Сейчас фантасты пишут, что люди в космос полетят на фотонных кораблях, но даже если это станет реальностью, а до этого пройдет очень немало времени, то мы сможем полететь только к ближайшим звездам на расстояние максимум 60 световых лет. Ближайшая к нам похожая спиральная галактика – М31, Туманность Андромеды, к ней свет летит 2 млн. лет.

Бог нам дал возможность изучать материальный мир, но для глубокого постижения тайн Божьего творения нужно выполнить одно очень важное условие – соблюсти Евангельские заповеди. Ведь главное для человека – это не изучение мироздания, а приблизиться к Богу, встретить Христа здесь, на Земле.

Роман Романенко меня спрашивает: «Когда я в космосе, я ближе к Богу?» Я ему отвечаю: «Нет, ты ближе к Богу, когда ты на Земле живешь по заповедям Христовым, исповедуешься и причащаешься. И вообще, на Земле ты ближе к Богу, потому что здесь Сам Христос ходил».

Есть ли жизнь на Марсе?

– Бога космонавты не видели, а инопланетян?

- Нил Армстронг и Эдвин Олдрин – первые люди, побывавшие на Луне, видели необъяснимые объекты с разумным поведением, да и наши космонавты что-то похожее видели.

Документальный фрагмент переговоров Центра пилотируемых полетов НАСА в Хьюстоне с астронавтами Н. Армстронгом и Э. Олдрином, находившимися в кабине посадочного лунного корабля «Орел»:

Армстронг: Что это? В чем, черт возьми, дело? Я хотел бы знать правду, что это такое?!

Хьюстон: Что происходит? Что-нибудь не в порядке? — Несколько слов неразборчиво. — Хьюстон вызывает «Аполлон-11″!

Армстронг: Здесь находятся большие объекты, сэр! Огромные! О, Боже!.. Здесь находятся другие космические корабли! Они стоят с другой стороны кратера! Находятся на Луне и наблюдают за нами!

В 2006 году в телевизионном документальном фильме «Аполлон-11: Нерассказанная история» Эдвин Олдрин впервые публично заявил, что астронавты видели НЛО в миссии Аполлон-11 на Луне, но им не позволили обсуждать эту информацию в прямом эфире НАСА. Он сказал, что это привело бы к «панике».

Мне кажется, что очень хорошо о таких явлениях написал великий богослов Серафим Роуз в своих трудах, в частности, «НЛО в свете православной веры». Он объясняет инопланетян как явление бесов.

Космос – это не только обитель красоты и гармонии. Второе небо, по которому проходят космические орбиты, – это еще и царство «духов злобы поднебесных».

– Как Вы считаете, есть еще кто-то кроме нас во Вселенной?

- Я буду говорить свое мнение. Это не мнение Церкви, это мое мнение как монаха. Я считаю, что нет. Господь создал уникальный мир, где есть другая Вселенная, где много разных существ – ангелы, архангелы, власти…

А в нашем материальном мире, я считаю, что нет. Потому что в Святом Писании это было бы отмечено. А написано, что Бог сотворил две Вселенные: Горний мир – духовную Вселенную и землю – материальную Вселенную. Об этом говорил Блаженный Августин.

Покоряя космос, не навредить душе

– Сколько лет существует наша Вселенная?

- Мировая наука говорит, что мир существует 20 млрд. лет. Это доказывает популярная Теория о расширении Вселенной. А Земля и Солнце существуют 5 млрд. лет. Исходя из этого, слой пыли на Луне должен быть 20 метров, это примерно 8-этажный дом.

И вот, русские и американцы готовятся к полету на Луну. Возник вопрос: каким должен быть спускаемый аппарат, чтобы он не провалился в эту пыль? Королев подумал и сказал: «Считаем Луну твердой!» Прилетают американцы на Луну, а слой пыли там всего 5-7 см. То есть наша Солнечная система существует не 5 млрд. лет?

Еще интересный факт: Солнце уменьшается каждые сутки на 1 метр. Это доказано учеными. Можно посчитать, каким было Солнце несколько тысяч лет назад. Даже 100 тысяч лет назад на Земле температура была бы как на Венере. А миллионы лет назад мы бы жили прямо на Солнце. То есть при температуре не менее 6 000 градусов. И как бы люди жили в то время на Земле?

– Получается, что не всегда можно верить ученым?

- Не всегда ученые свободны от политического, экономического давления, влияния власти. Совсем недавно отвергались такие науки, как кибернетика, генетика, да и космонавтика считалась смешной выдумкой.

– А как относиться к деятельности ученых с мировым именем, например, астрофизика Стивена Хокинга, который возникновение Вселенной объясняет обычными физическими закономерностями?

- Астроном Клавдий Птолемей тоже был ученым с мировым именем. Он считал, что Вселенная устроена таким образом: в центре мира Земля, а Солнце и другие планеты двигаются вокруг нее. Эта теория считалась классической 1 300 лет. Только в XVI веке Николай Коперник в своей книге «О движении небесных сфер» написал, что в центре мироздания не Земля, а Солнце, а за орбитой самой дальней планеты покоится неподвижный свод звезд.

Еще через 50 лет великие ученые Галилео Галилей и Иоганн Кеплер открыли, что нет неподвижного свода звезд, а есть «другие солнца, другие миры». А еще через 200 лет великий американский ученый Эдвин Хаббл добавил: «Не другие солнца, а звездные острова, галактики».

И какая великая теория у нас на очереди? Так ли мы близки к истине? Апостол Павел писал: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2 Тим. 4:3,4).

Венец Божьего творения – человек. Какими же обладал дарами Адам, чтобы проникнуть в глубины сотворенного Богом мира? Господь поручил ему дать имена всему сущему, то есть проникнуть вглубь существа, понять его суть. Но при этом Богом был установлен предел – запрет на вкушение плодов с древа познания добра и зла. Чтобы, по мнению Иоанна Златоуста, Адам знал, «что находится под Господом, Которому должен повиноваться и исполнять Его повеления».

Ибо жизнь без Бога для человека подобна смерти. Только с Богом человек наполняется бессмертной жизнью, просвещается Божией премудростью, которая помогает проникать в тайны мироздания. Но Адам, послушавшись дьявола, нарушил заповедь, решив стать богом без Бога. И с тех пор человек потерял мудрость, данную Богом, проникать в глубины Божьего творения.

Конечно, интересно понять, как устроен мир. Но самое главное творение Бога – человек. Каждый человек уникален, другого такого нет во всей Вселенной. Самое страшное для человека, если у него не состоится встреча со Христом. Если она не произойдет на Земле, то и в Вечности этой встречи не будет. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мрк 8:36).

На третье небо

– У монашества и космонавтики есть связь?

- Мне очень интересно сказал греческий митрополит Иерофей Влахос: «Космонавты очень похожи на монахов: и те, и другие стремятся на небо, космонавты летят через первое на второе небо, монахи же стремятся сразу на третье небо. Но и космонавтам, чтобы их дело было Богоугодным и приносило пользу им самим и ближним, также нужно стремиться на третье небо, это – цель всех людей на Земле».

Церковное предание говорит так — Бог сотворил три неба: первое небо – это видимая атмосфера над головой, второе – звездный космос, твердь, куда летают космонавты. Третье небо – Горний мир, туда ракеты никогда не долетят, его можно достичь только, очистив свое сердце от духовных недугов. Это совсем другой мир, другая Вселенная, в которой действуют законы, не похожие на законы нашего мира: там нет смерти, нет тления, как говорят ученые, там не действует Второй закон термодинамики.

– Сбудется Ваша мечта полететь в космос?

- Я об этом сейчас не думаю. Как сказал мне старец Кирилл: «Ты как человек можешь иметь желания, но чтобы в душе был мир и покой, возложи все на Бога». Если Господу угодно – полечу, неугодно – не полечу.

– Но все же как-то готовитесь?

- Не то чтобы специально готовлюсь, но недавно несколько раз подряд опять на невесомость летал. Продолжаю изучать строение корабля. Но как Господь управит. И это не самое главное. А самое главное – чтобы я стал настоящим монахом.

– Не мешает монашеству служение настоятелем этого храма?

- Конечно, приходится много ездить, встречаться с людьми. Но надо не свою волю творить, а волю Божию. Господь по моим детским мечтам привел меня в космический центр, не космонавтом, конечно, а священнослужителем.

Недавно владыка Феогност мне сказал, что пока есть духовные и физические силы, надо трудиться, ведь не всегда такое будет.

В одну из поездок на Святую Гору мы встречались с Дионисием Румыном, афонским старцем, ему было больше 90 лет, и он был уже слепой. Мы посетовали о своих трудностях в миру, и он нам сказал: «Да, чада, вы должны монашеские обеты соблюдать, но вам Господь дал особое послушание – апостольское! Дело в том, что в России случилась беда – большевики вытравили веру Христову, и вам чуть-чуть надо будет повторить подвиг апостолов, как в первые века христианства. Вам будет тяжело, среди мира придется быть, среди разных людей, и недоброжелательных. Но на кого вы людей бросите?»

Потом помолчал и продолжил: «Я не знаю, кто выше будет перед Богом – вы или мы здесь на Афоне…»