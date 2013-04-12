На Донбассе появится «Парк духовности»

По Константиновской трассе, в нескольких километрах от областного центра Донецк, при источнике святителя Николая появится "Парк духовности", сообщают на сайте Донбасс Православный.

Возле часовни пустует большая территория, которую можно было бы благоустроить для паломников и туристов, которые приезжают к источнику. Эта идея появилась у настоятеля протоиерея Александра Сорокина. И при поддержке творческих людей был создан проект будущего парка.

Спонсорами этого проекта стали благотворительная организация "Донецкий областной фонд "Жінки та сім`я - добробут країни"", православная мастерская "Лествица", также партнером проекта является "Арт-Донецк" и дизайн-студия "Тяни-толкай".

Парк будет устроен в древнерусском стиле, это будет своеобразный музей библейских историй, воплощенный в скульптурах, барельефах и дорожных камнях.

Дорожки парка расскажут отдыхающим историю христианства - здесь паломникам встретится мудрый царь Соломон со своими подданными; Моисей, принесший людям скрижали с Заповедями Божьими. На других тропинках перед взором туристов окажутся Иосиф с Марией и Богомладенцем, на пути из Вифлеема в Египет.

По проекту в парке задумано создать несколько полян, каждая из которых будет напоминать историю из в Библии. Также в парке будет отведено место, где гости смогут познакомиться с деяниями Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, покровителя источника.

Все фигуры будут сделаны из натуральных материалов: каменя, дерева, художественной ковки.

Скульптурные объекты будут выполнены творческими людьми не только Донбасса, но и мастерами из других городов Украины: скульптором из Севастополя, членом Национального союза художников К.Ю. Цихиевым, заслуженным архитектором Украины Г.С. Григорьянцем из Севастополя, художником-дизайнером, резчиком по дереву А. Вербовским из Киева и другими.

Детям здесь тоже будет интересно - для них будет обустроен игровой комплекс: горка, качели, мостик, песочница, игровые лесенки, домики и лавочки.

Лабиринт всех дорог и тропинок, вдоль которых будут установлены лавочки, позволит путникам ознакомиться со всеми объектами "Парка духовности". В вечернее время будут включены фонари, а скульптурные композиции будут выделены с помощью специальной подсветки.

Регулярно творческий коллектив во главе с протоиереем Александром Сорокиным и куратором этого проекта Светланой Кумановой проводят рабочие собрание, где обсуждают схему плана парка, различные элементы скульптур и барельефов и другие организационные вопросы.

Просим всех, кого заинтересовала идея создания "Парка духовности" помочь проекту своими творческими предложениями, а также поддержать финансово.

Этот парк может стать нашим духовным наследием, историей, запечатленной в камне, дереве и металле. "Парк духовности" поможет создать умиротворенное и комфортное состояние уставшему путнику, подаоить возможность отличного отдыха и радость от общения с природой родителям с детьми и паломникам, а также обязательно подарит вдохновение творческим людям.

Наталья Старова