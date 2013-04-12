В Днепродзержинске установят памятник «Голгофа»

В Днепродзержинске в честь 1025-летия Крещения Руси будет возведен памятник «Голгофа» и комплекс кафедрального собора. Епископ Днепродзержинский Владимир от имени духовенства и верующих епархии пригласил Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира освятить будущий собор.

Встреча митрополита Владимира с делегацией Днепродзержинской епархии прошла 10 апреля в киевском Пантелеимоновом монастыре в Феофании.

Митрополит Владимир освятил для кафедрального собора икону священномученика Климента и преподобного Агапита Печерского. Образ был освящен в память о принесении в годовщину образования Днепродзержинской епархии главы священномученика Климента и перста преподобного Агапита.

За заслуги перед Украинской Православной Церковью Блаженнейший митрополит Владимир также наградил орденом святого Андрея Первозванного I степени советника-посланника Посольства России в Украине Андрея Воробьева, принимавшего участие в деле строительства храма Рождества Христова в с. Куриловка Днепропетровской области.

По материалам официального сайта УПЦ