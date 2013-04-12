В Минске прошел вечер памяти богослова Виталия Борового

8 апреля 2013 года в актовом зале Минских духовных школ состоялся вечер памяти известного русского богослова и церковно-общественного деятеля протопресвитера Виталия Борового (18.01.1916 ― 7.04.2008), со дня кончины которого исполнилось пять лет.

Для Минских духовных школ имя отца Виталия особо значимо. Именно он во второй половине 1940-х годов стоял у истоков возрождения богословской школы в Белоруссии, организовав при Успенском Жировичском монастыре пастырско-богословские курсы, вскоре преобразованные в семинарию. Впоследствии протопресвитер Виталий Боровой являлся профессором Ленинградской и Московской духовных академий, заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений (ныне Отдел внешних церковных связей), представителем Русской Православной Церкви при Всемирном совете церквей, членом Синодальной богословской комиссии, настоятелем Патриаршего Богоявленского кафедрального собора в Елохове.

Открывая вечер памяти, и.о. проректора по научно-богословской работе Минских духовных школ А.В. Слесарев рассказал студентам о жизни и трудах протопресвитера Виталия Борового. Далее вниманию присутствующих была предложена видеозапись беседы отца Виталия с делегацией Белорусской Православной Церкви во главе с Патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, сделанная в 2006 году. Кадры видеосъемки запечатлели поздравление протопресвитера Виталия с 90-летним юбилеем, во время которого он рассказал о наиболее примечательных событиях своего многолетнего служения.

После просмотра видеофильма своими воспоминаниями поделился профессор Минских духовных школ протоиерей Виталий Антоник, лично знавший протопресвитера Виталия Борового. «Это был простой, мудрый и одновременно принципиальный человек, готовый идти на компромисс лишь в безвыходных ситуациях», ― отметил отец Виталий.

Завершая вечер памяти, А.В. Слесарев выразил надежду на то, что в Минских духовных школах всегда будет сохраняться память о протопресвитере Виталии Боровом. Студентам была предложена возможность написания дипломной работы, посвященной жизни и церковному служению протопресвитера Виталия.

Вечером того же дня в семинарском храме Трех Святителей была совершена заупокойная лития о протопресвитере Виталии Боровом.

Патриархия.ru