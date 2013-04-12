В Киеве выберут лучший проект памятного знака в честь Крещения Руси

Для определения лучшего проекта памятного знака в честь Крещения Руси в Киеве объявят конкурс, сообщает Сегодня.

Как рассказали журналистам в Управлении градостроения и архитектуры КГГА, для определения лучшего проекта будет объявлен конкурс, "о его начале будет объявлено до конца апреля, а результаты торжественно представят к концу июля".

От предыдущих вариантов памятника, к примеру Иисуса Христа, идущего по воде, было решено отказаться. Он, по информации из КГГА, не пришелся по душе представителям церковных конфессий.