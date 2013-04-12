В Киеве выберут лучший проект памятного знака в честь Крещения Руси
12:17, 12 апреля 2013Православие
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Объявят конкурс
Для определения лучшего проекта памятного знака в честь Крещения Руси в Киеве объявят конкурс, сообщает Сегодня.
Как рассказали журналистам в Управлении градостроения и архитектуры КГГА, для определения лучшего проекта будет объявлен конкурс, "о его начале будет объявлено до конца апреля, а результаты торжественно представят к концу июля".
От предыдущих вариантов памятника, к примеру Иисуса Христа, идущего по воде, было решено отказаться. Он, по информации из КГГА, не пришелся по душе представителям церковных конфессий.
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