Патриарх Кирилл считает феминизм «опасным явлением»

Если женщина перестает быть хранительницей домашнего очага, это может привести к краху семьи и разрушению родины, считает Святейший Патриарх Кирилл.

«Женщина — это хранительница домашнего очага, это определенный центр в жизни семьи. Она всегда обращена вовнутрь, там, где ее дети, ее дом. И если разрушается эта чрезвычайно важная функция женщины, то вслед за этим разрушается все — и семья, и в широком смысле — родина», - сказал Предстоятель Русской Церкви на встрече с представительницами Всеукраинской общественной организации «Союз православных женщин».

Говоря о феминизме, Святейший Патриарх Кирилл назвал его «очень опасным явлением», поскольку «феминистические организации провозглашают псевдосвободу женщин, которая в первую очередь должна проявляться вне брака и вне семьи».

«В центре феминистской идеологии — не семья, не воспитание детей, а иная функция женщин, которая нередко противопоставляется семейным ценностям. Все тонкости человеческих взаимоотношений — любовь, верность, забота, ответственность — идеологи феминизма сводят к отношениям социальным, политическим, денежным и к распределению власти и влияния. В этом, я считаю, содержится большое заблуждение этого явления», - констатировал Патриарх.

В то же время, по мнению Первосвятителя, при грамотном распределении приоритетов, женщина способна реализовывать себя в самых разных сферах жизни.

«Не вижу ничего плохого в том, чтобы женщины делали карьеру, занимались политикой, бизнесом и многими другими вещами, которыми сегодня в основном занимаются мужчины. Должен сказать, что во многих таких профессиональных отраслях женщины достигают сегодня очень больших успехов. Это свидетельствует о способности и возможности женщины при правильном распределении ответственности, при правильной системе приоритетов и нести свое служение жены, матери, и одновременно приносить общественную пользу», - заключил Предстоятель Русской Церкви.

«Церковный вестник»