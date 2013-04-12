Предстоятель УПЦ благословил проведение фестиваля духовной песни

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре принял главу Информационно-просветительского отдела Волынской епархии протоиерея Валентина Марчука.

Его Блаженство благословил проведение в Волынской епархии в рамках празднования 1025-й годовщины Крещения Руси IV Всеукраинского фестиваля духовной песни «Волынский благовест».

Цель фестиваля - сбор средств для обездоленных детей Волыни. Фестиваль проходит стараниями митрополита Волынского и Луцкого Нифонта и организуется координационным советом Волынской епархии. Мероприятие будет проходить на стадионе «Авангард» г. Луцка с участием звезд украинской эстрады. Следует заметить, что в прошлом году было собрано 260 тыс. гривен, за которые было приобретено бытовую технику кризисным семьям. В течение года помощь получили более 100 семей.

Предстоятель присоединился к этой благотворительной акции не только благословением, но и передал собственные средства для детей-сирот.

Представитель Волынской епархии рассказал о планах празднования 1025-й годовщины Крещения Руси на Волыни, в частности, проведение крестных ходов, молодежных фестивалей, благотворительных и просветительских акций. По случаю этого юбилея и 20-й годовщине пребывания Почаевской иконы Божьей Матери на Волыни Блаженнейший Владыка благословил проведение в епархии Крестного хода с Почаевской иконой.

Ко дню Пасхи Архипастырь благословил представить в информагентстве УНИАН факсимильное издание Луцкого Псалтири XIV в., Недавно увидело свет. Псалтырь были найдены во Флорентийской библиотеке луцкими священниками.

Напоследок отец Валентин передал молитвенное поздравления от митрополита Волынского и Луцкого Нифонта и заверил, что священнослужители Волынской земли по-отечески любят своего Предстоятеля и молятся за него.

"Українська Православна Церква"