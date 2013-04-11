Предстоятеля УПЦ пригласили освятить отреставрированный собор

10 апреля 2013 года Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир в своей резиденции в киевском Пантелеимоновом монастыре в Феофании принял делегацию Днепродзержинской епархии во главе с епископом Днепродзержинским и Царичанским Владимиром.

Во встрече приняли участие архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, настоятель храма Рождества Христова с. Куриловка Днепродзержинской епархии протоиерей Тарасий Максименко, клирик этого храма протоиерей Евгений Максименко, сотрудники Посольства Российской Федерации в Украине.

За заслуги перед Украинской Православной Церковью Блаженнейший митрополит Владимир наградил орденом святого Андрея Первозванного I степени советника-посланника Посольства России в Украине Андрея Воробьева, принимавшего участие в деле строительства храма Рождества Христова в с. Куриловка Днепропетровской области.

В ходе встречи митрополит Владимир обсудил с Андреем Воробьевым вопросы подготовки к празднованию 1025-летия Крещения Руси.

Епископ Днепродзержинский Владимир от имени духовенства и верующих епархии пригласил Блаженнейшего митрополита Владимира, архиепископа Александра и Андрея Воробьева принять участие в освящении строящегося в честь 1025-летия Крещения Руси памятника «Голгофа» и комплекса кафедрального собора г. Днепродзержинска в конце лета нынешнего года.

Митрополит Владимир освятил для кафедрального собора Днепродзержинской епархии икону священномученика Климента и преподобного Агапита Печерского. Образ был освящен в память о принесении в годовщину образования Днепродзержинской епархии главы священномученика Климента и перста преподобного Агапита.

Официальный сайт УПЦ/Патриархия.ru