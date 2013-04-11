РПЦ поддерживает позицию Сербской Православной Церкви по Косово

Святейший Патриарх Сербский Ириней и члены Священного Синода Сербской Православной Церкви выступили с открытым обращением к политическому руководству Сербии. В заявлении содержится призыв не соглашаться на условия западных политиков, которые обещают принять Сербию в Евросоюз, если она согласится с независимостью Косово и Метохии.

«Сейчас от Сербии ультимативно требуют фактического отречения от Косово и Метохии, от источника нашего церковного, народного и государственного бытия, и оставление тамошнего остатка сербского народа под властью тех, кто до того большую его часть или убил или прогнал, в замен на туманную и неизвестную возможность получения пресловутой – только для Сербии обусловленной – «даты начала переговоров» (о вступлении страны в Евросоюз - ЦВ), переговоров, течение и исход которых никто не может предвидеть»,- отмечается в послании.

ЦВ попросил прокомметировать это обращение заместителя председателя ОВЦС протоиерея Николая Балашова.

«Русская Православная Церковь поддерживает позицию сестринской Сербской Православной Церкви по косовскому вопросу, что подчеркивалось во многих выступлениях Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, как и его почившего предшественника приснопамятного Патриарха Алексия II.

О трагической участи православного населения Косова и Метохии, древних святынь этой исконной сербской земли представители нашей Церкви свидетельствуют на всех доступных для нас международных форумах, в многочисленных публичных выступлениях и на встречах с политиками различных стран», - отметил священник.

В своем докладе на Архиерейском Соборе, прошедшем в феврале этого года, Святейший Патриарх Кирилл вновь призвал к усилению действенной помощи православному населению Косова и тамошним святым обителям. Такая помощь уже оказывается. Значительное участие в ее осуществлении принимает, по благословению Его Святейшества, московский Сретенский монастырь.

«Что же касается обращения Святейшего Патриарха Сербского Иринея и Священного Синода Сербской Православной Церкви к государственному руководству Сербии, то, насколько мне известно, диалог Церкви с властью в Сербии по косовской тематике имеет регулярный характер, и это вполне понятно, учитывая значение Косова и Метохии для национального самосознания сербов», - заключил протоиерей Николай Балашов.

«Церковный вестник»/Патриархия.ru