Патриарх Кирилл возглавит заседание Попечительского совета по строительству храма

16 апреля 2013 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит первое заседание Попечительского совета по строительству русской церкви Всех святых в Страсбурге.

В заседании примут участие иерархи и священники из России и Украины, представители деловых кругов, государственные и общественные деятели России, Франции и русского зарубежья. В ходе заседания будет представлен проект храма и приходского центра, состоится обсуждение этапов его воплощения и вопросов финансирования строительства.

Начало мероприятия 16 апреля в 12.00. Аккредитацию проводит пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Ставропигиальный приход Всех святых в Страсбурге существует с 2003 года. Решением Священного Синода в 2004 году на его базе было открыто Представительство Московского Патриархата при Совете Европы. Быстрый рост общины и необходимость на достойном уровне представлять Русскую Православную Церковь в городе, имеющим статус «парламентской столицы Европы», стали причиной появления проекта строительства православного храма и приходского центра.

17 января 2011 года Муниципальный совет Страсбурга выделил землю под строительство церковного комплекса в непосредственной близости от Европейского Парламента, Суда по правам человека и Совета Европы. 21 декабря 2012 года было получено разрешение на строительство храма согласно проекту, ранее получившему Патриаршее благословение, а 15 марта 2013 года община вступила в права пользования участком, который предоставлен в аренду на 99 лет. Завершение юридического этапа в подготовке строительства позволяет перейти к сбору средств для реализации проекта и его непосредственному воплощению.

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