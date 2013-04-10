Священников призывают активнее общаться с журналистам

Священнослужители должны активнее идти на контакт с журналистами, считает протоиерей Всеволод Чаплин.

Представитель Церкви посетовал на недостаток грамотных священников и мирян, которые умели бы общаться со СМИ: "К сожалению, почему-то очень мало говорящих священнослужителей и грамотных мирян. Есть искусственно раздутое внимание к отдельным людям, "от них же первый есмь аз", вспомним также отца Андрея Кураева, отца Димитрия Смирнова... Есть великое множество не менее умных и не в меньшей степени способных говорить пастырей и мирян".

В связи с этим он призвал "что-то сделать, чтобы внимание к ним журналистов стало более справедливым, чтобы не было зацикленности на пяти-семи персоналиях".

"Наверное, некоторые из нас и сами виноваты – слишком боятся говорить с журналистами, а иногда просто жалеют свое время, нервы", – добавил о. Всеволод Чаплин.

religare.ru