В храме Тхаба-Ерды в Ингушетии совершено архиерейское богослужение

8 апреля 2013 года в древнем храме Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье Республики Ингушетия впервые в современной истории состоялось архиерейское богослужение. На молебне, который совершил епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, присутствовал Главный инспектор Счетной палаты России А.Н. Усанов.

«Знаменательно, что сегодня в этом тысячелетнем храме, одном из символов Ингушетии, состоялось первое архиерейское богослужение за очень длительный период», — сказал епископ Варлаам по окончании молебна. Архипастырь отметил, что христианство имеет в Ингушетии давние корни, ярким свидетельством чему является выдающийся памятник средневековой архитектуры — храм Тхаба-Ерды. «Это важная часть богатой истории Ингушетии, и наш долг возобновить здесь литургическую жизнь, а также помочь паломникам, желающим посещать это святое место», — заключил епископ Варлаам.

Храм Тхаба-Ерды («двух тысяч святых») расположен близ села Хайрах на правом притоке реки Ассы. Памятник окончательно не датирован, но, по мнению ученых, первоначальное здание было возведено не позднее XI века. В дальнейшем храм многократно реконструировался и видоизменялся. После упадка христианства в результате монголо-татарского нашествия храм стал святилищем, а затем местом, где заседал средневековый ингушский «парламент» — Мехк Кхел.

Махачкалинская епархия/Патриархия.ru