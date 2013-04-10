Состоялась встреча Патриарха Кирилла с представительницами Всеукраинской общественной организации

9 апреля 2013 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с представительницами Всеукраинской общественной организации «Союз православных женщин».

Во встрече приняли участие председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин,председатель правления Всеукраинской организации «Союз православных женщин» О.В. Коваленко, руководитель Одесской областной организации ВОО «Союз православных женщин», председатель Синодального отдела Украинской Православной Церкви «Церковь и культура», настоятельница Михаило-Архангельского монастыря г. Одессы игумения Серафима (Шевчик), члены правления и руководители городских и областных подразделений ВОО «Союз православных женщин», а также духовник ВОО «Союз православных женщин», руководитель отдела образования Днепропетровской епархии протоиерей Сергий Резников, сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин» М.Н. Белогубова и другие.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с приветственным словом, напомнив о своем участии в мероприятии ВОО «Союз православных женщин» — Международном форуме «Православные женщины: единение, служение, любовь», который состоялся в Киеве в июле 2011 года.

«Рад возможности встретиться, с тем чтобы продолжить наш диалог, который начался в Киеве, — сказал Святейший Патриарх. — Храню в памяти эту замечательную встречу. Несмотря на то, что тот день был один из самых трудных в моей жизни с точки зрения насыщенности программы, и трудно было все совместить, с Божией помощью удалось это сделать и, может быть, одним из самых ярких воспоминаний была встреча с вами всеми, с вашей организацией. Считаю, что время от времени нам нужно непременно встречаться».

Далее Святейший Владыка поделился своими размышлениями о ценностных установках современного человека, роли женщины в современном обществе и актуальных общественных проблемах, в решении которых могут принимать участие женские организации.

От украинской делегации к Предстоятелю Русской Православной Церкви обратилась председатель правления ВОО «Союз православных женщин» О.В. Коваленко, которая, в частности, сказала: «Ваше Святейшество, сегодня для нас всех огромная честь находиться рядом с Вами, слышать Ваши напутственные слова, возможно, спросить совета, и самое главное — получить ваше благословение. Границы существуют, к сожалению, на сегодняшний день, но наша вера не имеет границ и таможен».

О.В. Коваленко сердечно поблагодарила Святейшего Патриарха за участие в киевском международном форуме и отметила, что участницы Всеукраинской организации «Союз православных женщин» прибыли в Москву, чтобы развивать сотрудничество с православными женскими организациями России и обсудить проведение совместных мероприятий.

Представительницы православного женского движения Украины преподнесли Его Святейшеству Казанскую икону Божией Матери.

В ходе состоявшейся затем беседы Святейшего Патриарха с представительницами ВОО «Союз православных женщин» были затронуты различные вопросы взаимодействия Церкви и данной организации. Святейший Владыка подчеркнул, в частности, важность реализации совместных социальных проектов. Участники встречи обсудили ряд проблем, связанных с различными негативными социальными явлениями. Также обсуждались вопросы предстоящего празднования 1025-летия Крещения Руси.

Святейший Патриарх Кирилл призвал представительниц ВОО «Союз православных женщин» совместно с Церковью активно выступать в поддержку традиционных семейных ценностей и отстаивать христианские ценности в украинском обществе.

Всеукраинская общественная организация «Союз православных женщин» — одна из первых на постсоветском пространстве женских общественных организаций подобного направления. Ее главная цель — преодоление духовного кризиса в обществе, объединение идейных, человеческих и организационных ресурсов для возрождения и утверждения моральных и этических ценностей, корни которых питает православная вера.

Всеукраинский «Союз православных женщин» был создан в Днепропетровске в апреле 2010 года. В июле 2011 года организация подписала договор о сотрудничестве с Синодальным отделом по делам семьи Украинской Православной Церкви. Сегодня ВОО «Союз православных женщин» — это активно действующее всеукраинское православное движение. Организация работает практически по всей стране, ее представительства находятся в 20 областях Украины. Проведены Всеукраинский съезд и пять форумов общенационального и международного уровня.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси