Профессор богословия Виктор Чернышев: Что бы не задумали политики – это их проблемы. Все в руках Божиих.

На вопросы "УНИАН-Религии" ответил профессор богословия Виктор Чернышев.

Виктор Михайлович, в этом году Россия, Украина и Беларусь отмечает 1025-летие Крещения Руси. Основные мероприятия праздничной программы состоятся в Киеве. На празднование приглашены представители всех поместных Православных Церквей.

Вместе с тем, украинское правительство пригласило на праздничные мероприятия все христианские конфессии, представленные в Украине. В Православной Церкви многие видят в этом возможный конфликт. Ведь совместные богослужения православного священноначалия с неканоническими конфессиями невозможны.

ПОПЫТКА СОГНАТЬ ВСЕХ В КАКОЕ-ТО ЕДИНСТВО: ОНИ НЕ ЗНАЮТ, ЧЕГО ПРОСЯТ.

Политические лидеры совершенно очевидно видят свои приоритеты. Церковь для них является одним из орудий технологий воздействия на электорат, и, возможно, каких-то своих политических преференций.

Но Церковь никогда не должна в этом участвовать. Потому что Христос говорил: «Царство моё не от мира сего». Попытка соединить несоединимое, согнать всех в какое-то единство, «давайте сделаем единого главу в рамках экуменизма» - они не знают, чего просят. И не знают вообще, куда идут.

Мы помним, когда Петр Ющенко, и сам Виктор Ющенко, ездили к Вселенскому Патриарху, просили автокефалии… Это называется цезарепапизм (соотношение Церкви и государства, при котором устанавливается примат светской власти над духовной. – Авт). Когда Церковь пытается опереться на государственный меч – это то же самое.

Естественно, Патриарх Кирилл приедет к православным христианам. Вот какая тут может быть другая формула? Что значит «давайте объединимся», или как можно отслужить совместную мессу или литургию? Или как мы можем причащаться из общей Чаши с раскольниками и сектантами?

Со старообрядцев в 1972 году была снята анафема. И, казалось бы, все – рухнула стена, все таинства и обряды старообрядцев признаны законными, спасительными и благодатными.

Было установлено евхаристическое общение. Но даже с нашими близкими братьями - старообрядцами - мы не причащаемся из общей Чаши.

СО ХРИСТОМ ПО ПАЛЕСТИНЕ ХОДИЛИ ВСЕГО ЛИШЬ 12 ЧЕЛОВЕК

Как же мы можем причащаться с еретиками?!

Протестанты откололись от своей матери-церкви – западной, католической. Сектанты откололись уже от протестантов. То есть протестантизм – это детище самой католической церкви, она его породила.

Вот скажем, что может бать общего у света с тьмой?! Как можно соединить несоединимое?! Я так говорю, не потому что мы узколобые фанатики, которые ничего не хотят признать и видят только свои горизонты. Нет, это не так. Потому что речь идет об истине. Двух истин одновременно быть не может. Если дважды два – четыре, то это истина. И любой другой ответ, кроме «четыре» - априори, будет неправильный.

Для того чтобы достичь мира с кем-то, я не должен соглашаться с неправильным ответом. Да, нам говорят: «вас не так и много, православных». Но истина никогда не определялась ни числом своих сторонников, ни числом противников.

В конце концов, со Христом по Палестине ходили всего лишь 12 человек - из всего иудейского народа. Мы должны всегда последовательно отстаивать свои приоритеты, которые базируются на единой Святой Апостольской неразделенной Церкви.

ЦЕРКОВЬ ОСНОВАНА НА ПАРАДОКСЕ: ПУСТОЙ ГРОБ СТАЛ КОЛЫБЕЛЬЮ ХРИСТИАНСТВА

Неверующие люди из Администрации Президента окружают себя псевдо религиоведами – совершенно невежественными в богословском отношении людьми, поэтому у них все получается, как получается.

Церковь – это богочеловеческий организм. Человечество – это мы с вами, это наша жизнь и наши недостоинства, человеческие немощи. И вот немощные люди пытаются направить Церковь под свои политические приоритеты. Забывая, что это богочеловеческий организм. О том, что в Церкви невидимое присутствие Духа Святого, который и руководит Церковью.

И сколько не пытались ломать, уничтожать Церковь - на протяжении всей истории, происходил великий парадокс: кровь мучеников всегда была символом христианства. Как и сама Церковь основана на большом парадоксе: пустой гроб стал колыбелью христианства. Эта величина невместима в головах наших политических мужей. Каждый должен заниматься тем, чем занимается, и не затрагивать то, в чем совершенно не смыслит.

Что для нас первостепенно? Чаша! Не книги, а Чаша. Для православного сознания неприемлемы никакие другие варианты. Потому, что бы там не задумали политические деятели – это их проблемы. Все в руках Божиих.

Почему пока невозможна встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского?

Потому что, подобные вопросы не решаются политическими деятелями. Это решается только самой Церковью. Это решение должно вызреть, быть осмысленным. Это только дело Церкви: встречаться Патриарху с Папой или не встречаться.

Экуменические контакты существуют, наши наблюдатели есть в Совете Церквей. На уровне необходимого, контакты с Римской Церковью происходят. Но о чем говорить? Мы прекрасно знаем ткань беседы католиков. Они знают, что для нас является приоритетом.

В УПЦ КП ОТСУТСТВУЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ЗВЕНО – СВЯЩЕННОНАЧАЛИЕ

Виктор Михайлович, в чем отличие Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Греко-Католической Церкви - от Церкви канонической?

Что касается униатов – это католики Восточного обряда, структурно подчиняются Папе Римскому, потому вовсе выпадают из контекста Православных Церквей.

Православное Богословие выработало каноническое определение Церкви. Церковь – это богоизбранное общество людей, соединенных между собой верой в Иисуса Христа, Законом Божьим, священноначалием и таинствами.

Если одно из этих четырех слагаемых отсутствует, структура не может являться Церковью. Она может быть конфессией, группой людей, клубом по интересам – всем, чем хотите, только не Церковью.

В УПЦ КП отсутствует очень важное звено – священноначалие. Иерархия пребывает в расколе.

Форма как бы есть – храм, облачение, там так же происходит воскурение фимиама, возгласы, ектинии… То есть, происходит внешний спектакль. Но спектакль остается спектаклем – это мертвая формула. Потому что она не имеет в себе никакого спасительного начала. Она выхолощена.

15 ЦЕРКВЕЙ МИРОВОГО ПРАВОСЛАВИЯ. ВЕЗДЕ ОН ЯВЛЯЕТСЯ МАРГИНАЛОМ

Потому что монах Филарет (Денисенко) был предан анафеме и отлучен от Церкви. Находясь на Соборе Русской Православной Церкви, где он был практически первым лицом, он перед Крестом и Евангелием присягнул, что оставит Киевскую кафедру и уйдет на Черниговскую.

Но когда Филарет приехал в Киев, мы помним, в это время были различные политические ситуации в стране, он передумал. Но такие вещи не передумываются! Если ты уже определился и перед Крестом и Евангелием дал присягу, что ты уйдешь, то ты должен уходить. Уходя, уходи. Ему было предложено остановиться и не рукополагать священников в епископов УПЦ КП. Но он продолжал это делать. А в Церкви, как мы знаем, Соборный разум превыше всего.

Но вопреки Собору, он продолжал разыгрывать политическую карту и возглавил большое раскольническое объединение, которое назвал Киевским Патриархатом.

В этом «патриархате» все таинства – профанация. Действия спасительной и благодатной силы они не несут. Человек, который крестился – он не крещен. Отпетый – он не отпет. Обвенчанный – не обвенчан.

И, понятно, что люди не виноваты. Но они же делают свой выбор. И не хотят даже интересоваться, что к чему. Думают, какая разница: что там, что здесь – одно и то же.

Мы, конечно, скорбим о простых прихожанах, о тех людях, которые находятся в искреннем заблуждении… Трудно сказать, как будет проходить восстановление церковного общения. Филарет разумный диалог не ведет. Все диалоги заканчиваются провозглашением того, что он является законным предстоятелем. Чего каноническая Церковь, конечно, принять не может.

И не только УПЦ или РПЦ принять не может. Но и Православная Церковь Болгарии, Грузии… 15 Церквей мирового Православия. Везде он является маргиналом. Главу УПЦ КП никто никогда не будет слушать. Никто не будет его приветствовать. Как и его священников.

Филарет для всех является клятвопреступником. Для мирового Православия УПЦ КП - это мертвая структура. Люди, конечно не виноваты, что ходят в УПЦ КП. Кто-то находится в искреннем обмане, кто-то сознательно продолжает ходить в «национальную церковь». Но это их выбор.

Алексей Борецкий - для «УНИАН-Религии».

