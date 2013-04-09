В Тбилиси состоялась акция протеста против исламизации Аджарии

Около 50 человек провели в понедельник в Тбилиси акцию протеста перед посольством Турции.

Участники держали в руках транспаранты "Осуждаем заявление министра иностранных дел Турции", "У нас нет лишних территорий", "Прекратить исламизацию Аджарии!"

Участники акции требовали объяснений по поводу заявления министра иностранных дел Турции Ахмада Давидоглу, в котором, как они утверждают, есть признаки имперских устремлений.

"Очевидно, что у Турции далеко идущие планы. Турция начинает восстанавливать Османскую империю и серьезно думает присоединить к себе Аджарию без всякой войны и нападения", - заявили участники акции.

Председатель коалиции "Единодушие" Михаил Андгуладзе не исключает, что заявление А.Давидоглу было спровоцировано президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Участники акции заявили, что подпишут совместное заявление и передадут его в посольство Турции.

В акции приняли участие представители Объединения правозащитников, Ассоциация адвокатов, организации "Единодушие за права общественности" и Международной обсервации адвокатов и юристов.

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