Место для памятника Петру и Февронии выберут онлайн-голосованием

8 июля, в День любви, семьи и верности в Хабаровске предполагается провести Церемонию закладки камня будущего памятника православным покровителям семьи — святым Петру и Февронии Муромским. Где он будет располагаться — будут решать жители города с помощью онлайн-голосования на нескольких интернет-ресурсах, сообщает Информационный отдел Хабаровской епархии.

На данный момент на суд горожан предложено четыре предполагаемых места установки памятника:

1. Парк «Северный» — центральная аллея у «Павильона молодоженов»; 2. «Соборная площадь» по ул. Шевченко возле здания ОДОРА; 3. сквер по ул. Пушкина, 62 (перед зданием Дворца бракосочетания), 4. городские пруды – перед круглым фонтаном.

Голосование проходит в том числе и на сайте епархии.

Голосование завершится 30 апреля. По итогам голосования состоится очередное заседание членов рабочей группы по вопросу установки памятника, где будет принято решение по месту установки скульптуры, учитывая мнение общественности.

Инициаторами установки в Хабаровске памятника святым Петру и Февронии стали Отдел по работе с молодёжью Хабаровской епархии совместно с Молодежным правительством Хабаровского края.

В Правительстве Хабаровского края создана рабочая группа по вопросу установки в краевом центре скульптурной композиции «Святые благоверные Петр и Феврония Муромские». В состав группы вошли представители администрации города Хабаровска, Хабаровской епархии, управления общественных связей, министерства культуры, министерства строительства, управления ЗАГС, молодежного Правительства края, предприниматели.

Правмир