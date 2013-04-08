На Хортице высадили дубовую аллею - в честь святого Владимира и липовую - в честь святой Ольги
23:06, 08 апреля 2013Православие
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Отныне на острове будут зеленеть три аллеи: молодых сосен, лип и дубов. Липовая аллея будет носить имя святой равноапостольной княгини Ольги, а дубовая - святого равноапостольного князя Владимира.
1025 саженцев, в ознаменование 1025-летия Крещения Святой Руси.
6 апреля, по благословению Высокопреосвященнейшего Луки, архиепископа Запорожского и Мелитопольского, духовенство, казачество и православная молодежь высадили на острове Хортица молодые деревья.
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