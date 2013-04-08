Цветочные часы в Киеве оформят в честь 1025-летия Крещения Руси

Ко Дню Киева цветочные часы будут оформлены в тематике празднования 1025-летия крещения Киевской Руси. Об этом сказал 8 апреля генеральный директор КО «Киевзеленстрой» Михаил Царенко во время проведения пресс-конференции по благоустройству города, сообщили в КГГА.

«Могущество и величие Киевского государства мы пытались символически передать в композиции цветочных часов ко Дню Киева. Время идет и все меняется, но остаются вечные христианские ценности. Стилизованные цвета древности красно-желтого солнца-циферблата достигнуты благодаря колеусу лимонно-желтому и бегонии красной. Обрамление часов в спокойных тонах с очертанием церквей, пышной зеленью и днепровскими волнами сочетает время древности и современности», - отметил он.

Площадь композиции занимает более 300 кв. м., а на цветочное оформление планируется высадить более 50 тысяч цветов. Также будет использовано около 1000 кг мраморной крошки.

Напомним, цветочные часы были созданы в 2008 году. В течение этого времени дизайн и оформление композиции меняется каждый сезон по проектам «Киевзеленстроя». Сейчас ведутся наладочные работы, которые закончатся через две недели, а до конца апреля должны раскрыться голубые незабудки, которые были высажены в прошлом году.

Сегодня