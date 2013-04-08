Как на Луганщине отметят 1025-летие Крещения Руси и 75-летие области?

Очередной епархиальный Совет Луганской епархии, который состоялся 4 апреля, можно определить как весенний, и не только потому, что в полную силу и меру весна пришла на Луганщину.

Разговор был, прежде всего, о планах грядущих торжеств, 1025-летию Крещения Руси посвященных. Да и не удивительно, на государственном уровне юбилей данный отмечается и международный уровень имеет.

Именно поэтому для четкого и согласованного проведения праздничных дней на Совет пригласили руководителя отдела областной администрации по делам религий и национальностей Александра Козенко.

Управляющий епархией архиепископ Луганский и Алчевский Митрофан проинформировал о том, что в Киеве состоялся Координационный Совет по подготовке к юбилею. Рассказал владыка о тех мероприятиях, которые будут проведены в трех странах – Украине, России и Беларуси – с участием Предстоятелей Церквей и Президентов этих государств.

На юбилей, сообщил также владыка, приглашены главы всех Поместных Православных Церквей, а сами торжества включают в себя не только совместные богослужения, но и целый комплекс встреч, концертов, академий, в которых примут участие как духовные и творческие коллективы нашей Церкви, так и профессиональные работники культуры и искусства.

По сути, этот юбилей еще раз подчеркивает духовное и культурологическое значение Крещения Руси для наших народов. То, что произошло в Днепровской купели 1025 лет назад, по сей день является событием, определяющим и духовную, и светскую историю трех славянских государств, да и Православия в целом.

В Луганске грядущее празднование юбилея Крещения Руси будет связан также с датой местной истории. 75 лет назад была организована Луганская область, в которой сегодня действует три православных епархии, насчитывающие более 400 приходов. Сотрудничество епархиальных управлений с областными, городскими и сельскими администрациями осуществляется постоянно. Особенно это заметно в реализации многих социальных проектов, да и помощь власть предержащих, а также промышленных предприятий, в частности шахтерских, в строительстве и ремонтах храмов существенна, так что совместная подготовка к праздникам вполне логична.

В рамках 1025-летия Крещения Руси, накануне основных торжеств, пройдет уже ставший традиционным фестиваль православной песни «Владимирские купола», который всегда собирает большое количество участников.

В эти же дни, 24 и 25 мая, православные поэты будут участвовать в областном поэтическом слете. В ДК железнодорожников готовится большой концерт творческих коллективов Луганщины – для инвалидов и людей с ограниченными физическими возможностями. В организации этого концерта епархия принимает непосредственное участие.

Также планируется подписание договора о духовном окормлении Донского казачества. На этом, знаковом для нашей области событии, будут присутствовать правящие архиереи всех трех епархий области. Также в мае будет подписан договор о сотрудничестве с лицеем иностранных языков. Пройдут праздничные конференции в трех университетах Луганска.

Основные церковные торжества намечены на начало первого летнего месяца. 8 июня во Владимирском кафедральном соборе – торжественная Божественная литургия, а в воскресенье, 9 июня, в 6-ую неделю по Пасхе, Крестный ход со святынями прошествует через центр города от храма великомученицы Татианы к Петропавловскому собору. В августе месяце, в рамках празднования 75-летия области, духовенство и верующие епархий будут присутствовать на торжественном собрании и концерте народных и профессиональных коллективов.

Перечень мероприятий довольно обширен, как и ответственность о благополучном и достойном их проведении велика, поэтому епархиальный Совет создал организационный комитет, который возглавил наместник Иоанно-Предтеченского монастыря архимандрит Варфоломей (Кузнецов).

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Любой епархиальный Совет – это, своего рода, определение наиболее злободневных проблем и способов их решений. Епархия живет многогранной жизнью. Трудно найти общественные организации, которые в той или иной мере не заинтересованы в сотрудничестве с нами. В большинстве случаев такое соработничество приветствуется, если оно, конечно, не носит чисто политический характер.

Управляющему епархией практически на каждом приеме, если не ежедневно, приходится встречаться с людьми, которые инициируют новые проекты, где участие Церкви желательно, а порой – и необходимо. По мере сил и возможностей сотрудничество осуществляется и приносит достойные плоды.

Не хотелось бы ставить местоимение «но». Но, все же, приходится констатировать, что довольно часто епархиальное благословение пытаются получить люди, деятельность которых лишь на словах имеет «православную направленность», а на самом деле решают свои собственные – амбициозные, далекие от благотворительности, прощения и сострадания к людям – проблемы.

На епархиальном Совете было указано, что действующая в области ОО «Родительский комитет Луганщины» не является структурным подразделением епархии и неправомочна от имени епархии, без архиерейского благословения, проводить крестные хода, молебны и прочие мероприятия, носящие сугубо церковный характер.

После того, когда основная повестка дня исчерпалось, естественно, перешли к пункту «разное», то есть к обсуждению и решению тех вопросов, которые не могут не возникать там, где каждый дарованный Богом день начинается со слов: «и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи».

Протоиерей Александр Авдюгин