В Запорожье в рамках акции «Любовь милосердствует» собрано 900 тыс.грн.

5 апреля, по благословению архиепископа Запорожского и Мелитопольского Луки, при поддержке областной государственной администрации, на ведущих телеканалах региона, прошла финальная фаза телемарафона «Любовь милосердствует». Как сообщает сайт Запорожской епархии, за время акции удалось собрать более 900 тыс. грн., кровь сдали более тысячи шестисот доноров.

Особый год в истории Украинской Церкви, год 1025-летия Крещения Святой Киевской Руси, стал еще и годом проведения очередного, третьего по счету, благотворительного марафона «Любовь милосердствует» по инициативе Запорожской епархии. Это не единственный благотворительный проект, цель которого помочь людям, оказавшимся в беде, но, пожалуй, единственный, о котором знают все в нашей области – и взрослые, и дети. И не только потому, что финальная фаза транслируется по телеканалам Запорожья, а ход марафона всесторонне освещается СМИ.

Сотни, тысячи людей своим глазами увидели, что торжеству равнодушия, злобы, жестокосердия может помешать только одно, – необходимо, чтобы добрые люди не были безучастными к тому, что происходит вокруг, а объединялись вокруг общей цели.

«Сколько существует жизнь на земле, столько существуют боль и страдания, – сказал в своем обращении владыка Лука. – Только наши любовь и милосердие смогут победить скорби и страдания больных детей. И тогда свет наших добрых дел озарит не только лица детей и родителей, но и мир вокруг нас».

В ходе телемарафона на счет благотворительного проекта постоянно поступали денежные взносы от простых граждан, бизнесменов, государственных и общественных деятелей, представителей творческой интеллигенции. Свой вклад в общее благое дело сделали Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, депутаты Верховной Рады Артем Пшонка, Владимир Бандуров. Как и в прошлые годы, значительную сумму пожертвовал запорожский бизнесмен Евгений Анисимов.

У кого не было возможности пожертвовать денежные средства, сдавали свою кровь. По словам заведующей отделением Областного центра переливания крови Елены Боловиновой, в этом году сдали кровь не меньше, чем в прошлом. Окончательный итог будет подведен в конце апреля, но уже сейчас можно сказать, что это будет более тысячи шестисот доноров. Среди них студенты ведущих высших учебных учреждений региона: Запорожского медуниверситета, Запорожского Классического Приватного университета, Запорожского технического и национального университетов, Запорожской инженерной академии, Мелитопольского педагогического университета, а также Строительного колледжа. Представители силовых структур, военнослужащие, сотрудники МЧС, казачество, духовенство.

Молодежные волонтерские организации, православная молодежь города и области оказывали и оказывают не только материальную, но и моральную, и молитвенную поддержку больным детям, а картина «Дети играют на берегу моря», подаренная художественной студией «Колорит», по мнению авторов, станет символом новой жизни и выздоровления.

Три часа прямого эфира, в течение которых и духовенство, и миряне смогли почувствовать себя одной большой, дружной семьей, пролетели незаметно. Но это был лишь промежуточный итог, который на последнюю минуту телеэфира составил более 900 тысяч гривен.

Главным же итогом проведенной акции будет обретенная вера в добрые дела, в любовь, милосердие, которые нужны не только нуждающимся детям. Эта вера может изменить любого человека, преобразить его душу, делая готовым для новых светлых и благородных свершений. Этот проект в очередной раз показал, что православие неразрывно связано с милосердием, и что истинная вера там, где есть любовь. «Благодаря нашему духовенству, которое смогло найти нужные слова для своей паствы. Благодаря тем бабушкам, которые передавали по 10 и по 20 гривен, уподобляясь библейской вдовице, благодаря руководителям, бизнесменам, всем неравнодушным людям, мы были услышаны Господом. Я благодарю Бога, что в наших сердцах живет любовь и милосердие, которые спасут нас, а значит и мир», – сказал в заключение Его Высокопреосвященство.