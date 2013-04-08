Митрополит Минский Филарет освятил памятник Патриарху Алексию II в Витебске.

7 апреля в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе г. Витебска.

За Литургией было возглашено заупокойное прошение о приснопамятном Святейшем Патриархе Алексии II, благословившем восстановление собора, сообщает Патриархия.ru.

По окончании Литургии митрополит Филарет в сопровождении сослужащего духовенства проследовал на площадь перед Успенским собором, где освятил памятник Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором, в частности, отметил:

«Предстоя ныне у стен этого храма, мы вспоминаем, как в сентябре 1998 года Святейший Патриарх Алексий совершил закладку капсулы в основание собора и освятил первый камень для его восстановления. В наших сердцах запечатлелась глубина веры и неизменная любовь ко всем, которую источал этот великий святитель, воплотивший в себе целую эпоху — эпоху возрождения веры и Церкви Христовой в нашем Отечестве.

Воздвигнутый нами памятник Святейшему Алексию II — это знак молитвенной памяти и сыновнего благодарения верных Христовых чад своему Первосвятителю. Это и знак духовного единения славянских народов, пребывающих в братолюбии, в любви и вере … к Господу Иисусу и ко всем святым (Флм. 1:5) и отмечающих в текущем году знаменательный юбилей — 1025-летие Крещения Руси.

Верю, что Патриарх Алексий, предстоя ныне у Небесного Престола Божия, взирает на всех нас, испрашивая у Господа милости и благословения нашему Отечеству».